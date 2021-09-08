【積極行善】甘比罕有公開與3歲小女兒合照　母女創作畫作義賣助SEN孩子

▲ 甘比罕有公開與孻女合照。

華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比），與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子。雖然貴為香港女富豪之一，甘比的言行相當貼地，積極行善向子女以身作則。甘比最近與3歲小女兒Josie合力創作笑臉畫作，參與協康會「童」一個笑臉慈善月曆作品徵集比賽，甘比期望透過親身參與，呼籲家長和子女踴躍參加比賽，推動共融社會。

協康會獲劉鑾雄慈善基金、皇室堡以及心象創作室支持，舉辦「童」一個笑臉慈善月曆作品徵集比賽，由即日起至2021年9月22日期間，以「SEN小朋友的快樂笑臉」為主題，邀請3至10歲兒童及家長以親子形式進行創作，自由繪畫出他們心目中SEN兒童的快樂笑臉。

獲選出的11份作品將印製成協康會2022年慈善月曆作公開義賣，所有收益將撥捐「協康會兒童及青年訓練基金」，以幫助更多有經濟困難之有特殊需要兒童及青年，及早接受治療和訓練。

▲ 甘比與女兒合力創作笑臉畫作行善。（協康會提供）

甘比及3歲小女兒Josie亦有參與活動，母女合力創作笑臉畫作，創作的靈感來自她們喜歡的藝術家Jean-Michel Basquiat的風格，Josie用上愉快溫暖的色彩丶活潑即興的筆觸作背景，表達SEN小朋友內心的單純快樂。

向來童心未泯的甘比，也在畫中也加上她最喜愛的企鵝及奈良美智的可愛斜眼女孩。據悉，母女二人的作品仍在創作中，暫時未正式面世。

甘比表示，期望透過與女兒的親身參與，呼籲家長和子女踴躍參加比賽，從而認識SEN小朋友與一般小朋友同樣可愛，一起推動共融社會。

身教子女參與社會公益活動

甘比雖然貴為香港女富豪之一，但她在照顧子女方面親力親為，不但鼓勵孩子自由發展興趣，更經常與子女身體力行參與社會公益活動，除了不時上街賣旗籌款外，去年更曾帶大女劉秀樺去深水埗向長者及小孩派白米、水果及禦寒衣服，以及自己在端午節時親自到老人院派糭，非常有心。

她過去接受訪問時曾經提及，自己和大劉不是大富大貴的家庭出身，明白到「施比受更為有福」的道理，因此也希望能身體力行身教子女。

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責任編輯：王明芳