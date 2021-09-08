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【的士服務】陳帆：運輸署正檢討非法取酬載客罰則　諮詢提高罰款適時交立法會審議

社會 18:34 2021/09/08

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有的士業內人士指出，近年的士生意受經濟不景，以及猖獗的非法載客活動雙重打擊，令的士司機收入下降。(資料圖片)

本港的士服務良莠不齊，當局會否重新研究推行優質的士服務計劃，運輸及房屋局局長陳帆指，正仔細研究如何透過車隊管理，為乘客提供更優質的士服務，包括再次考慮去年11月撤回的《專營的士服務條例草案》。

立法會議員陳恒鑌提問，政府會否重新研究推行優質的士服務計劃，以便透過由持牌的士組成車隊、採用新款及配備較佳的車輛，以及改善司機待遇及培訓等方法提升的士服務質素。陳帆答覆指，了解現時部分的士營辦商以車隊形式經營的士服務，加強司機職前培訓，並會對涉及不當駕駛行為或服務態度欠佳的司機作出訓示或提供訓練，當局正仔細研究如何透過車隊管理為乘客提供更優質的士服務的不同方案。在制定方案時，會考慮早前法案委員會、公眾及的士業界對《專營的士服務條例草案》（《條例草案》）的意見。政府會因應社會意見和相關情況，檢視有關專營的士的建議和未來路向。

至於以及會否加快提高非法載客罰則的立法工作，陳帆指警方透過收集情報及對接獲的投訴個案展開調查和跟進，密切監察有關違法情況，若發現有足夠證據，會採取適當行動。為加強阻嚇力，以及對乘客和道路使用者安全的保障，運輸署已檢討有關罪行的罰則，就提高罰款及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限的建議作諮詢。有關的修訂法例工作現正進行，政府會適時提交予立法會審議。

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責任編輯：蘇文軒

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