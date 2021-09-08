【新界北水浸】今年新界北水浸錄16宗創5年新高　渠務署改善工程料明年完成

▲ 今年新界北水浸次數為近年最高。（資料圖片）

本港近月受連場暴雨影響，導致新界北區多處出現嚴重水浸。發展局局長黃偉綸今日（8日）書面回覆議員提問時表示，今年截至8月底，已發出9次新界北部水浸特別報告，比每年平均約5次為多，個別地區的降雨量更達到黑色暴雨水平。渠務署今年接獲16宗新界北區的水浸個案，較去年升近1.7倍，屬自2017年以來最多。

議員何俊賢引述當區居民指出，區內多項發展項目和基建工程削弱排洪能力，加上有人佔用政府土地，進行違例工程堵塞渠道，令過去甚少出現水浸的地點亦遭遇嚴重水浸，導致區內農戶及豬場經營者等蒙受重大的財物損失。

發展局局長黃偉綸指，地政總署接到不合法佔用政府土地或違反土地契約的舉報或投訴後，會派員實地視察，如發現不合法佔用政府土地將採行動；而過去5年，署方就新界北區不合法佔用政府土地共提出6宗檢控個案，當中5宗被定罪，所有被定罪者均被判罰款，最高罰款額約為9.5萬元。

地政總署過去5年，亦就新界北區違反契約條件情況，將381封警告信送交土地註冊處註冊，以及重收14幅私人地段。

當局強調當接獲水浸報告，不論私人或政府土地，渠務署均會派人員到場提供緊急支援，幫助市民清理淤塞的渠道及疏導積水。

渠務署指，新界北部正進行雨水排放系統改善計劃，預計2022年完成。該署亦正規劃及設計雨水排放系統改善工程，以進一步提升該區排水能力。

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責任編輯：余思嵐