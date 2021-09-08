  • 31°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重

社會 18:28 2021/09/08

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

衞生防護中心接獲內地通報，新增一宗人類感染H5N6禽流感個案。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心接獲內地通報，新增一宗人類感染H5N6禽流感個案，涉及一名48歲女子。自2014年至今，內地已獲42宗人類感染H5N6禽流感個案。

涉疫的48歲女子居於廣西柳州，發病前曾接觸活家禽，於8月25日出現病徵，並於8月29日入院接受治療，目前情況嚴重。自2014年至今，內地衞生當局通報共42宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

本港衞生防護中心已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世衞及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生；市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場，並應時刻保持個人及手部衞生。

發言人提醒，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療；外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【禽流感】廣東惠州市52歲女子確診H5N6禽流感　本港衞署籲外遊勿接觸活禽
21:32 2021/08/20
【禽流感】廣東惠州市52歲女子確診H5N6禽流感　本港衞署籲外遊勿接觸活禽
【禽流感】湖南省54歲男染H5N6情況穩定　其妻子為本月10日通報病例
21:19 2021/08/19
【禽流感】湖南省54歲男染H5N6情況穩定　其妻子為本月10日通報病例
【甲型禽流感】湖南省55歲女感染H5N6情況嚴重　發病前曾到活禽市場
20:17 2021/08/10
【甲型禽流感】湖南省55歲女感染H5N6情況嚴重　發病前曾到活禽市場
【禽流感】內地錄2宗人類感染甲型禽流感H5N6個案　衞生防護中心密切監察
18:50 2021/08/06
【禽流感】內地錄2宗人類感染甲型禽流感H5N6個案　衞生防護中心密切監察

你可能感興趣

【禽流感】廣東惠州市52歲女子確診H5N6禽流感　本港衞署籲外遊勿接觸活禽
21:32 2021/08/20
【禽流感】廣東惠州市52歲女子確診H5N6禽流感　本港衞署籲外遊勿接觸活禽
【禽流感】湖南省54歲男染H5N6情況穩定　其妻子為本月10日通報病例
21:19 2021/08/19
【禽流感】湖南省54歲男染H5N6情況穩定　其妻子為本月10日通報病例
【甲型禽流感】湖南省55歲女感染H5N6情況嚴重　發病前曾到活禽市場
20:17 2021/08/10
【甲型禽流感】湖南省55歲女感染H5N6情況嚴重　發病前曾到活禽市場
治療 環境衞生 禽流感 衞生防護中心 世界衞生組織

最高瀏覽

【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
18:51 2021/09/07
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
17:38 2021/09/07
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
今日 12:30
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】