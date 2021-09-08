【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重

▲ 衞生防護中心接獲內地通報，新增一宗人類感染H5N6禽流感個案。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心接獲內地通報，新增一宗人類感染H5N6禽流感個案，涉及一名48歲女子。自2014年至今，內地已獲42宗人類感染H5N6禽流感個案。

涉疫的48歲女子居於廣西柳州，發病前曾接觸活家禽，於8月25日出現病徵，並於8月29日入院接受治療，目前情況嚴重。自2014年至今，內地衞生當局通報共42宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

本港衞生防護中心已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世衞及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生；市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場，並應時刻保持個人及手部衞生。

發言人提醒，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療；外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

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責任編輯：陳正怡