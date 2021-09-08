【週末好去處】Bakebe新推1小時DIY香薰蠟燭體驗　4選1精油香味自製甜品造型蠟燭

▲ 在花花造型牆前和製成品打卡，少女心大爆發！(劉卓姿攝)

自助烘焙店Bakebe除了可以自製蛋糕外，現在還設有DIY香薰蠟燭體驗!TOPick率先帶大家製作IGable甜點造型香薰，現場亦有不少打卡位!

少女心風格標記

Bakebe今年特別推出全港唯一用APP來教學的DIY香薰蠟燭體驗，過程中會有工作人員從旁協助，大家可放心製作。而新打造的香薰蠟燭製作體驗區是設計師以少女的化妝間為靈感，用粉紅色、毛絨絨的布料、巨大全身鏡和花朵鏡櫃組成。

點擊大圖了解過程：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【最新影片】: 邪惡芝士拉絲控必學 簡易炮製肉醬千層麵

自選造型及精油

▲ 兩款造型的蠟燭：夏日莓果(左)和曲奇咖啡豆(右)。(劉卓姿攝)

蠟燭造型設計靈感源於Bakebe甜點內的食材元素，分別為夏日莓果和曲奇咖啡豆。更有四款精油以供選擇：柑橘綠茶、茉莉橙花、百合青檸和香草肉桂。

蠟燭原材料是天然提煉且安全的大豆蠟。燃燒過程中不會產生石蠟的有毒物質。另外，蠟燭使用木質燭心，會產生較低的火焰，消耗蠟燭的速度會比較慢。蠟燭重量為300克，如使用正確，可燃燒約60小時。

【最新影片】：揀錯書包易令學童寒背 脊醫4招教你揀好書包

DIY香薰蠟燭體驗

需時：1-1.5小時

價格：$580

蠟燭課程包含：所需材料、幻彩蠟燭容器、玫瑰金防塵蓋、粉紅火柴和包裝盒。

地點： 尖沙咀118 - 130彌敦道⁠美麗華廣場2期170號鋪

電郵：info@bakebe.com

網址：www.bakebe.com

電話查詢：+852 3165 8279

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧