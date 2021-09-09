【智能愛人劇透】第28集劇情預告 古家與阿寶劃清界線 娛樂 09:36 2021/09/09 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第27集講到阿寶與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是多姐設下的陷阱…… 第28集（9/9） 多姐將阿寶等強智能人一網成擒，Bruce突然現身，欲將眾智能人逐一銷毀。 家廉情急之下奪去Bruce的電槍，阿寶得以成功逃脫。 奇點提高懸紅通緝阿寶，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與阿寶劃清界線。 阿寶信以為真，欲向古家報復…… 《智能愛人》第27集劇情 上一頁 最新影片推介：ERROR專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 11:59 2021/08/30 【智能愛人】Ali聽從母親叮囑9歲開始護膚 李佳芯六大秘技保白滑嫩肌 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 智能愛人 TVB 電視劇