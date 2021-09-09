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【智能愛人劇透】第28集劇情預告　古家與阿寶劃清界線

娛樂 09:36 2021/09/09

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第27集講到阿寶與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是多姐設下的陷阱……

第28集（9/9）

多姐將阿寶等強智能人一網成擒，Bruce突然現身，欲將眾智能人逐一銷毀。

家廉情急之下奪去Bruce的電槍，阿寶得以成功逃脫。

奇點提高懸紅通緝阿寶，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與阿寶劃清界線。

阿寶信以為真，欲向古家報復……

《智能愛人》第27集劇情  上一頁  

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撰文 : TOPick柴犬出動

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