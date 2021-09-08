【猥褻兒童】涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕

▲ 男子涉向兒童作出猥褻行為及製作色情物品被捕。(傑偉攝)

警方於昨日（7日）晚上在旺角區拘捕一名38歲男子，被捕人涉嫌對16歲以下兒童作出猥褻行為，及製作及管有兒童色情物品被捕。

旺角警區重案組第一隊高級督察陳浩軒指，警方早前於網上發現有人嘗試下載兒童色情物品，經過深入調查後，於昨日晚上在旺角區拘捕一名38歲男子，被捕人報稱髮型師未婚。同時在調查期間發現被捕人手機及電腦藏有多達40段兒童色情影片，警方相信被捕男子於網上結識多名女童，並相約女同道酒店會面，會面期間男子以金錢利誘女童作出猥褻行為及性交。

警方又指調查後發現涉案女童年齡均16歲以下，相信被捕男子每次以千多元利誘女童，調查至今相信最少牽涉7名女童，會將檢獲手提電話及電腦作深入調查，呼籲如有任何人目擊及曾與男子會面請盡快聯絡旺角警區重案組。

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記者：黃傑偉