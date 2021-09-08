【美食速報】半島酒店大堂茶座「頌月嚐味」爵士樂晚宴　中西合壁以意大利風格慶祝中秋節

▲ 米蘭式牛柳配甘筍、榛子、時令黑松露及鼠尾草牛肉汁（圖片由半島酒店提供）

隨著中秋節臨近，香港半島酒店將推出充滿意大利風格的餐飲活動及爵士樂表演，客人可於大堂茶座度過充滿異國風情的中秋節。

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適逢9月21日中秋佳節，香港半島酒店將與香港意大利文化協會聯同意大利商業協會，於大堂茶座舉辦一場別具藝術氣息的「頌月嚐味」爵士樂晚宴，向意大利人對月亮(la luna)的熱愛致敬。

客人可沉醉於意大利爵士樂表演，並於大堂茶座的優雅的氛圍下，愜意品嚐精緻滋味的四道菜晚餐。表演樂隊由經驗豐富的香港音樂家組成，包括著名的爵士結他手包以正、低音結他手Sylvain Gagnon、鋼琴手Toshi Horiguchi及主唱Miriam Ma。

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首個融入西方概念的中秋節

由於早期意大利受到希臘文化深遠的影響，因此不少希臘神話故事及神袛命名亦以此作為參考。當慶祝者聚集一起分別向羅馬月亮女神Luna及希臘月亮女神Selene致敬時，月亮節亦象徵在古希臘和古羅馬世界迅即流行起來。

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香港半島酒店的大堂茶座的石像面孔雕塑柱羣與飾上充滿美學意蘊的壁畫天花之佈置靈感皆源自希臘神話，是舉辦這場文化慶典的最佳場所。

大堂茶座廚藝團隊創作了四道菜特色菜單，客人亦可自由配搭意大利葡萄酒。前菜包括吞拿魚薄片配意式麵包沙律、番茄、青瓜、紅洋蔥及脆麵包粒，頭盤包括煙茄子意式雲吞配水牛芝士、燒甜椒汁及魚子醬。

而主菜二選一，包括米蘭式牛柳配甘筍、榛子、時令黑松露及鼠尾草牛肉汁 或 紙包烤紅蝦配北海道帶子、鮟鱇魚、蜆、橄欖、刺山柑及俄勒岡香草。

最後，客人可品嚐意大利特色燈籠造型甜品：咖啡雪糕、輕意大利芝士忌廉及朱古力脆脆為晚宴劃上完美句號。

「頌月嚐味」爵士樂晚宴詳情：

收費：每位1,688港元（另收加一服務費）

供應期：將於9月21日晚上7時開始供應前菜及飲品

意大利爵士樂隊表演環節：晚上7時30分、 8時30分及 9時30分，每節演出時間為30 分鐘

查詢或訂座：2696 6772

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責任編輯：王芷瑩