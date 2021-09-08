【修補社會撕裂】李家超︰研增房屋供應　解決經濟民生社會矛盾

立法會今日下午通過「修補社會撕裂，凝聚民心」無約束力議案。政務司司長李家超指，港府正詳細研究新界北發展，預計未來可增加約10萬至14萬個單位，長遠改善市民居住空間，從而解決經濟民生方面的社會矛盾。

經民聯主席、工程界議員盧偉國指，2019年反修例騷亂反映本港社會歷年來積聚了不少深層次矛盾，市民住屋需求未能能滿足，貧富差距擴大，青少年缺少向上流動機會。港府應居安思危，就市民高度關注的土地房屋的問題定立切實可行的方案及時間表。

身兼港區全國政協委員的議員梁志祥表示支持議案。他認為，港府需要提升民望，讓「撕裂」變為「凝造」。梁志祥指，自政府要求區議員宣誓後，大量區議員辭職。區議會職能基本失效，政府必須重新鋪搭與市民之間的橋樑，直接解決地區民生問題。他建議增加重新分配區議會資源，如將區議會資源撥給地區團體，包括基層團體。

李家超指，從中短期而言，港府已覓得330多公頃公營房屋用地，可供應超過30萬個公營房屋單位，達到2021年起房屋供應10年期的目標。當中約三成半單位供應來自新發展區及大型發展項目，約四成來自改劃用地，其餘兩成半來自棕地在內的項目。長遠而言，新界北發展和中部水域人工島將為主要的土地來源。李家超表示，港府將就新田／落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮，以及文錦渡物流走廊三個發展區推行詳細研究。三個發展區合共佔地超過1,400公頃，可容納約10萬至14萬個單位。港府會爭取2025年前分階段開展新田／落馬洲發展樞紐的工程。至於中部水域人工島，視乎交椅洲填海約1,000公頃的工程及規劃研究結果，預計首階段的填海工程可於2027年展開，估算可帶來15萬至26萬個單位。

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記者：陳葆琳