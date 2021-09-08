【認罪候判】涉以虛假文件騙佣金　美聯兩職員認罪候判

▲ 兩美聯職員今於西九龍裁判法院承認共4罪候判。資料圖片

兩名美聯物業職員涉以虛假臨時租賃協議等文件，隱瞞公司致獲付額外佣金，兩人今（8日）於西九龍裁判法院承認代理人意圖欺騙主事人等共4罪。署理總裁判官羅德泉先索取社會服務令及背景報告，押後至9月29日判刑，兩人准保釋候判。

被告譚振聲（45歲）被控7項控罪，今承認3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，餘下4項控罪獲不提證供起訴。黃雪梅（51歲）則承認1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

控罪指，譚約於2016年9月1日至2018年1月25日期間，串謀及意圖欺騙美聯而使用載有虛假聲明文件，當中包括臨時租賃協議；黃則於2018年6月29日，以載有虛假、錯誤或欠妥當的相關文件，當中包括有關灝景灣一物業臨時租賃協議，意圖欺騙美聯。

案情指，譚、黃均於美聯物業代理有限公司的長發分行和灝景灣分行工作，譚為兩間分行的主管分行經理，譚的妻子為屬下物業代理。

譚分別於2016年8月27日、2017年8月17日及於或約於2018年1月8日進行3宗物業交易後，分別向美聯隱瞞額外獲得的5.38萬、6.2萬及7.7萬元佣金，並於2016年9月1日、約2017年9月1日及2018年1月25日，先後向美聯提交載有虛假陳述的臨時租賃協議等文件，宣稱他與其妻子促成兩個馬灣物業及一個青衣物業的交易，並以上述隱瞞的額外佣金支付予美聯，最終美聯物業向譚及其妻子獲多付合共逾1.5萬元佣金。

黃則於2018年6月7日1宗物業交易後，未有向美聯報告1筆本應與另外3名代理攤分的佣金。及後使用載有虛假陳述的臨時租賃協議等文件，當中指黃促成另一個青衣物業的交易，誤導美聯支付佣金，最終額外收取562.5元。

代表律師求情指，兩人均沒有刑事紀錄，並願意將額外所得的佣金，即約4090元及562元，全數歸還予美聯物業公司，要求法庭先索取社會服務令報告後始判刑。

案中另兩名被告林志恒（39歲）及李崇輝（56歲）早前已認罪，分別被判160及120小時社會服務令。同案另一被告詹皓泰（40歲）則押後至10月5日再訊。

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記者：梁錦麟