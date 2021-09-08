【加價爭議】賽馬會滘西洲公眾哥爾夫球場10.1起加價30元引不滿　指公眾場價格直逼私人球場

▲ 賽馬會滘西洲公眾哥爾夫球場將於10月1日起加價30元。(資料圖片)

香港康樂體育專業人員總會表示，近日收到市民反映認為賽馬會滘西洲公眾哥爾夫球場加價不合理，認為作為香港首個及唯一的公眾哥爾夫球場，是以推廣和發展哥爾夫球運動為宗旨，認為球場應保持為市民提供方便優質、收費相宜的哥爾夫球設施的初心，該會要求取消加價。

香港高爾夫球從業員籌委會召集人劉家樂表示，早前收到消息指賽馬會滘西洲公眾哥爾夫球場由10月1日起決定加價30港元，但該公眾場多年來加價已直逼哥爾夫球會粉嶺球場等私人球場的場價，「可能只相差200至300元，有時私人球場可免費泊車，加加埋埋公眾場同私人場落樓價可能一樣」。

他指，作為香港唯一的公眾哥爾夫球場，「俗稱叫平民場」，多年來不時加價，對上一次是2019年加，但加價原因從來不會公開，毫無透明度，「就算港鐵都有可加可減機制」，更指該場生意好，客似雲來，「成日爆滿搞到限制每人每個月只能去最多4次，生意咁好有咩可能仲要加價」，他質疑其加價的決定及原因，並要求賽馬會交代事件及取消加價。

▲ 賽馬會滘西洲公眾哥爾夫球場現時收費表

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記者：洪芷晴