【選委會選舉】中資取代港企和國際機構？　候選人：應一起把蛋糕做大

▲ 商界（第三）有18名候選人，需於19日進行選舉。（陳靜儀攝）

新一屆選舉委員會，香港中國企業協會界別分組改名做商界（第三），佔17席，同時他們於新一屆90席的立法會亦佔有一席。有選委候選人認同，中資企業在本港的作用，無論是經濟、社會方面，還是政治方面都愈來愈強，不過，認為仍需向國際機構學習，亦要加強和本港中小企合作。「一起把蛋糕做大，才是共同的出路。」

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

選委會選舉19日舉行，商界（第三）是13個需要進行選舉的界別之一，18位候選人今日一起見團體選民代表，向他們介紹自己的政綱。綜觀各人的政綱，都離不開「愛國愛港」、維護「一國兩制」、支持「愛國者治港」，推動香港融入國家發展大局等，多位候選人發言期間，均提及港澳辦出任夏寶龍提及的「五個善於」。

亦有人關注其他方面，例如8號候選人辛聰金促請中企加大力度吸納本地青年就業，提供向上流動機會，又建議成立旅遊局，重新定位旅遊業等。

9號候選人、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然認為，有責任為廣大中資企業發聲，他提到，2019年修例風波期間，有說普通話的中資員工在外用餐時遭受不公平待遇，形容是「非常黑暗的歷史」，希望幫助香港重新團結起來。

有團體選民代表關注，中資企業如何處理與本地企業和國際企業之間的競爭。5號候選人、交銀國際董事長譚岳衡回應時指，選舉制度改革後，中資在香港的作用愈來愈強，他形容是中資責任，不過，他續指，香港作為國際金融市場，有中資、港資和國際機構，一定有競爭，認為中資若要繼續崛起，還需向國際知名機構學習先進的管理方法和技術，以及要加強和本地中小企合作，開拓內地市場。

3號候選人、香港中資基金業協會會長連少冬亦指，市場肯定是要競爭的，但強調應該「一起把蛋糕做大」，才是共同的出路。

商界（第三）其他候選人還包括︰1號沈華、1號游偉光、4號黃火欽、6號郭佩芳、7號朱立偉、10號趙珺、11號姚來文、12號趙爽、13號郭彥麗、14號莊惠明、15號王磊、16號吳楚珠、17號吳崧、18號曹偉勇。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君