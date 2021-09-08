  • 30°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 21:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】中資取代港企和國際機構？　候選人：應一起把蛋糕做大

政治 20:00 2021/09/08

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

商界（第三）有18名候選人，需於19日進行選舉。（陳靜儀攝）

新一屆選舉委員會，香港中國企業協會界別分組改名做商界（第三），佔17席，同時他們於新一屆90席的立法會亦佔有一席。有選委候選人認同，中資企業在本港的作用，無論是經濟、社會方面，還是政治方面都愈來愈強，不過，認為仍需向國際機構學習，亦要加強和本港中小企合作。「一起把蛋糕做大，才是共同的出路。」

    點擊圖片放大
    +17
    +16

選委會選舉19日舉行，商界（第三）是13個需要進行選舉的界別之一，18位候選人今日一起見團體選民代表，向他們介紹自己的政綱。綜觀各人的政綱，都離不開「愛國愛港」、維護「一國兩制」、支持「愛國者治港」，推動香港融入國家發展大局等，多位候選人發言期間，均提及港澳辦出任夏寶龍提及的「五個善於」。

亦有人關注其他方面，例如8號候選人辛聰金促請中企加大力度吸納本地青年就業，提供向上流動機會，又建議成立旅遊局，重新定位旅遊業等。

9號候選人、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然認為，有責任為廣大中資企業發聲，他提到，2019年修例風波期間，有說普通話的中資員工在外用餐時遭受不公平待遇，形容是「非常黑暗的歷史」，希望幫助香港重新團結起來。

有團體選民代表關注，中資企業如何處理與本地企業和國際企業之間的競爭。5號候選人、交銀國際董事長譚岳衡回應時指，選舉制度改革後，中資在香港的作用愈來愈強，他形容是中資責任，不過，他續指，香港作為國際金融市場，有中資、港資和國際機構，一定有競爭，認為中資若要繼續崛起，還需向國際知名機構學習先進的管理方法和技術，以及要加強和本地中小企合作，開拓內地市場。

3號候選人、香港中資基金業協會會長連少冬亦指，市場肯定是要競爭的，但強調應該「一起把蛋糕做大」，才是共同的出路。

商界（第三）其他候選人還包括︰1號沈華、1號游偉光、4號黃火欽、6號郭佩芳、7號朱立偉、10號趙珺、11號姚來文、12號趙爽、13號郭彥麗、14號莊惠明、15號王磊、16號吳楚珠、17號吳崧、18號曹偉勇。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
18:58 2021/09/02
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席
16:48 2021/09/03
【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席
【選委會選舉】倡加利得稅達共同富裕　吳秋北否認劫富濟貧
18:18 2021/09/03
【選委會選舉】倡加利得稅達共同富裕　吳秋北否認劫富濟貧

你可能感興趣

【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
18:58 2021/09/02
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席
16:48 2021/09/03
【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席
選舉 選舉委員會界別分組選舉 立法會選舉 特首選舉 政治

最高瀏覽

【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
18:51 2021/09/07
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
17:38 2021/09/07
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
今日 12:30
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】