【跨境學童】北區小學於內地中心辦「集體網課班」　營造本港課堂氣氛兼減低跨境生退學意欲

▲ 上水鳳溪第一小學在內地學習中心辦「集體網課班」的情況。（相片由學校提供）

有北區小學近日率先透過內地學習中心，為跨境生安排「集體網課班」，營造本港課堂氣氛，已有約45人付費參加。該校校長表示，留意到參加學生回復社交活動，心情更開朗，並相信安排有助減低跨境生退學意欲，透露有跨境生家長欲轉校插班入讀該校的網課班；他亦對於政府研究促成更多同類中心表示歡迎，盼當局在津貼、招標及網絡基建等提供支援。

跨境學童復課無期，小學跨境生更是自去年初疫情爆發至今從未獲安排回港上課。特首林鄭月娥今日（8日）表示，得悉有學校於深圳成立中心，讓跨境學生回到中心與同學一起上課及有課外活動，她已要求教育局局長研究促成更多在深圳的同類中心幫助跨境學童。詳情即看：【下一頁】

▲ 上水鳳溪第一小學在內地學習中心辦「集體網課班」的情況。（相片由學校提供）

上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，校方早前招標覓得深圳福田一間教育中心，於周一（6日）起合作展開另類「實體課」，為跨境生安排「集體網課班」，跟本港學生異地同步上半日課，該校約850名學生，跨境生佔約4成、即300多人，其中45人付費參加。

若每班有6人參加，可佔用獨立課室，一同觀看螢幕上的網課直播；若不足6人，則會獲安排與其他班級學生在同一課室各自上網課，並由中心導師即時回應學生提問；學生在餘下半日亦可再付費參加該中心的功課輔導班或學習班。

朱偉林指，今日是第3日試行，暫未見學習成效顯著提升，直播畫面延誤等技術性問題仍需處理，但察覺學生如往常般跟同學一起「放小息」、回復社交活動後，心情也變得更開朗，

疫情下自己一個孤零零上網課太耐，同學仔有返交流傾計，肯定開心咗。

他期望稍後有更多學生參與，並有意在羅湖區加開學習中心照顧該區跨境生，又形容其學校為「白老鼠」，可供其他學校參考。他希望港府與深圳當局合作，協助學校尋找當地合資格的學習中心，並「特事特辦」、加快現需時約1個月的招標流程，以及改善網絡及為家長提供津貼等。

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記者：馮琪雅