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【強制檢測】變種病毒患者曾訪跑馬地安碧苑及灣仔金鐘滙中心　大埔幼園爆呼吸道感染同納強檢

社會 20:59 2021/09/08

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本港今日（8日）新增1宗由外地抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案。（林宇翔攝）

​政府今日（8日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪的跑馬地安碧苑、灣仔金鐘滙中心，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的大埔仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園。

9月8日強制檢測公告詳情

涉及L452R變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方（受檢人士須於9月10日或之前接受檢測；若在9月6至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

  • 跑馬地藍塘道110號安碧苑－8月27日至9月8日期間曾身處該處超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）
  • 灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室Artis Jewellery Co., Limited－8月17日曾身處該處超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校（已完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；受檢人士須於9月10日或之前接受檢測，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月12日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶；若在9月6至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

  • 新界大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園－8月26日至9月8日期間曾身處該處超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

今日新增2宗南韓及塞爾維亞輸入個案，均已接種科興或國藥疫苗，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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