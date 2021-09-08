【人才短缺】多個輸入人才計劃申請急跌　人力資源顧問籲僱主加薪至少2成「搶人」

▲ 多個輸入人才計劃申請數字急跌，人力資源顧問籲僱主加薪至少2成（曾耀輝攝）

在移民潮及環球新冠疫情夾擊下，本港現人才荒。根據保安局多個輸入人才計劃的統計數字，其中一般就業政策、輸入內地人才計劃、非本地畢業生留港或回港就業安排等，去年申請及獲批人數均較前年大跌約3至6成，情況在今年頭7個月仍然持續。有人力資源顧問透露，目前資訊科技從業員、資深行政管理人員、公關等最渴市，籲僱主加快見工程序或加薪2成以上以「搶人」。

保安局今回覆議員質詢時透露，今年首7個月只有7,539名專業人士申請「一般就業政策」來港，其中6,471人獲批，僅為疫情前、即2019年全年的約15.6%；而「輸入內地人才計劃」在今年首7個月亦僅接獲6,395個申請，其中5,354個獲批，也僅是2019年全年的38%。

多個計劃中只有「科技人才入境計劃」的申請及獲批有所上升，由前年84宗上升至去年131宗，因基數少而大升近56%。該計劃自去年起適用範圍由香港科技園公司和香港數碼港管理有限公司的租戶及培育公司，擴展至全港所有進行指定科技範疇研發活動的公司。

環球管理諮詢顧問董事總經理李漢祥認為，近年數字遞減基於兩大原因，包括社會運動令內地人感在港不受歡迎，以及去年疫情封關及重創本地經濟所影響。不過，他指出，隨着經濟復甦，多個行業均出現人力資源不足情況，尤其7年以上經驗的行政管理人員、秘書、公關等最渴市，他透露有公司收到應徵者求職信，但在3星期後才安排其面試，而該名應徵者已獲其他公司聘請，錯失找到人才的時機。

李漢祥又透露，有一間大型上市公司欲招聘一名外籍人士任文書工作，惟2個月仍未能成功，他提醒企業請人「面試一定快，唔好拖3個星期先見人」，以及「『重金禮聘』4個字要在僱主腦海之中」。他又指出，全球各地均在搶人才，本地僱主或需加薪2成或以上才能請到好專才。

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記者：鄧凱文