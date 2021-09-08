【工作體驗】CDIA辦工作體驗計劃助基層青少年踏入職場　中學生初嘗零售業獲老闆信任

▲ 陳嫸㛜同學。（青少年發展企業聯盟相片）

青少年發展企業聯盟 ( CDIA ) 於今年暑假舉辦「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃2021」( Y-WE 2021 )，460名來自基層的青少年參加者透過為期一週至兩個月不等的實際職場體驗，學習溝通技巧，培養自信及責任感，提升抗逆能力等的軟實力。

其中一名參加者陳嫸㛜為一名中學生，她出於自己的興趣選擇到家具設計及零售業進行工作體驗。在工作體驗第一天，老闆便要求她從年輕人的角度，將公司的網頁與其他同業作比較，並希望她提出改進方案。

嫸㛜蒐集資料時不敢鬆懈，為了確保資料準確，她重複地核對再核對，直至自覺滿意才把資料交上。翌日老闆告訴她，已將她的資料原封不動地上載到公司的網頁。她說：「老闆對她的信任和肯定，猶如一支強心針，讓我充滿自信，深感被托付重任的榮幸和驕傲。」嫸㛜表示，她在中學階段已經有機會吸取零售業和市場學的知識，更在實際的職場環境體現與同事相處之道和接觸不同顧客，學習溝通的重要性。

嫸㛜的老闆 Patrick 今年已經是連續第四年支持 CDIA 的 Y-WE 計劃。Patrick認為，支持香港的年輕人是商界的責任。教導和扶育孩子，不能單靠學校，要八方之手、戮力同心地去做。

計劃獲300多家本港大小企業和機構參與支持，當中八成為中小企，12%為上市公司及跨國企業，涵蓋70多個不同行業及工種。在今年5至8月期間，CDIA為460名16至 21歲香港基層青少年，按他們的興趣和潛能安排工作體驗機會，他們既有參加政府「兒童發展基金」計劃的青少年，亦有來自綜援、低收入、單親、新來港及少數族裔等家庭。CDIA主席陳龔偉瑩指，今年計劃得到24個政府部門和半官方機構參與，提供接近80個工作體驗機會。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳