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【賽馬會】應家柏當選國際賽馬組織聯盟主席　譚志源：香港國際賽馬地位提升

政治 22:43 2021/09/08

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香港賽馬會行政總裁應家柏當選國際賽馬組織聯盟新一任主席，下月起生效。應家柏成為該機構首位來自亞洲區的主席，現任主席Louis Romanet則會擔任榮譽主席一職。

國際賽馬組織聯盟於1994年成立，由29個來自亞洲、大洋洲、非洲及中東的國家賽馬機構及賽馬相關組織所組成，主要推廣全球純種馬競賽運動的各個領域，包括馬匹及運動員福利等。應家柏於1998年加入香港賽馬會，自2007年2月起出任行政總裁，去年2月獲委任為亞洲賽馬聯盟主席。

另外，國際賽馬組織聯盟同時選出4名副主席，美國賽馬會主席兼營運總裁Jim Gagliano任美洲區副主席。愛爾蘭賽馬會（Horse Racing Ireland）前任總裁及卻拉馬場新任總裁Brian Kavanagh任歐洲區副主席。日本中央競馬會理事長兼行政總裁後藤正幸任亞洲區副主席；拉丁美洲純血馬推廣組織（OSAF）國際事務顧問Horacio Esposito，亦獲委任為第4名副主席。

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，國際賽馬組織聯盟的主席一職長期由法國代表擔任，此次首度由香港代表出任，意味香港在國際賽馬舞台的地位進一步提升。

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責任編輯：陳葆琳

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