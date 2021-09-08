【宣布解散】民間組織「社區前進」解散　3名成員已辭任區議員

▲ 「社區前進」宣布解散。（社區前進網頁相片）

曾參選立法會九龍東地區直選、工黨前主席胡穗珊，其所屬組織「社區前進」今日宣布解散。

「社區前進」在其社交專頁表示，成員早在個多月前已經有共識會解散「社區前進」這個組織，並且已申請取消有關的社團註冊登記。「社區前進」感謝各位街坊一直以來支持，又指各個成員不管身在那個崗位，都仍然會為社區、為弱勢、為公義，更重要是為香港而繼續努力。

「社區前進」於2017 年成立，為關注基層、勞工議題、油尖旺社區發展的民間組織。該組織成員林兆彬、賀卓軒、李國權、朱江瑋及胡穗珊參選區議會選舉，惟其中3人已於7月辭職，剩下胡穗珊現任油尖旺區油麻地南區議員；朱江瑋任職油尖旺區旺角南區議員。

另外，林兆彬及其議員助理更涉嫌在該選舉中提交虛假或具誤導性的選舉申報書，以詐騙政府發還選舉開支，上周被廉政公署拘捕。

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責任編輯：陳葆琳