【國民教育】教育局製作九一八事變教學簡報及師訓講座　冀助師生「凝鑄愛國心」

▲ 教育局為紀念九一八事變90周年，製作相關專題簡報及舉辦專題講座。（資料圖片）

教育局今日（8日）表示，為紀念今年適逢九一八事變90周年，特別製作相關專題教學簡報，並將舉辦相關專題教師培訓講座，希望師生從中體會抗日戰爭期間的中國軍民愛國精神，下一代能好好學習歷史，建立國民身份認同，「為民族的復興和國家的發展奉獻青春的力量」。

教育局向全港中小學校長發通函表示，為紀念這場對中國近代發展影響深遠的歷史事件，教育局課程發展處特別舉辦「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享會，並製作相關歷史專題簡報，藉此增潤師生對九一八事變與抗日戰爭的歷史知識，體會抗日戰爭期間「中國軍民守土衛國愛國精神」，從而培養對民族和國家的歸屬感及責任感。

上述講座屬教師培訓活動，將於下周五（17日）在九龍工業學校禮堂舉行，由教育局課程發展處個人、社會及人文教育組主辦，並獲中國文化研究院及國史教育中心等協辦，由香港大學中文學院名譽教授蘇維初主講，旨在透過歷史學者講授及抗日老兵親身分享，增潤教師有關九一八事變與抗日戰爭的歷史知識，並讓他們體會抗日戰爭期間中國軍民守土衛國的英勇事跡及崇高的愛國情操。

局方亦提供相關歷史專題教學簡報，以「毋忘九一八，凝鑄愛國心 ——九一八事變九十周年紀念」為題，介紹瀋陽的九一八歷史博物館每年的撞鐘鳴警儀式，籲學生思考警鐘上「勿忘國耻」及「敲鐘14下」的含意，強調日本侵華使中國軍民慘遭戰禍傷害，指國家蒙受巨大耻辱，而香港經歷三年零八個月日佔時期，形容中港兩地「在同一歷史卷軸上，同甘共苦」。

局方建議教師在相關學科課堂使用上述簡報，並鼓勵學校透過早會及周會等活動向學生簡述相關歷史，並分享正面價值觀。此外，由「九‧一八」歷史博物館舉辦的紀念九一八事變90周年線上研討會將於9月28日起循環播放，局方建議教師可鼓勵學生上網觀看，或安排時間與學生一起觀看，以促進學習。

教育局總課程發展主任（個人、社會及人文教育組）葉深銘同日在局方網誌撰文，形容九一八事變是很好的歷史素材，「可以凝練學生的民族精神和使命感」，希望下一代能好好學習歷史，培養對國家民族的認同感、責任感和歸屬感，建立國民身份認同，「為民族的復興和國家的發展奉獻青春的力量」。

同場加映：揀錯書包易令學童寒背，脊醫4招教你揀好書包

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅