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【風暴消息】熱帶氣旋康森於香港以南約600公里外掠過　天文台下午考慮發出一號戒備信號【不斷更新】

社會 09:42 2021/09/09

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天文台下午考慮發出一號戒備信號。

天文台會在今日（9日）下午考慮發出一號戒備信號。天文台表示，熱帶氣旋康森今早進入南海中部，並在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶。康森可能與另一熱帶氣旋燦都出現相互作用，使其隨後路徑存在變數。此外，現時位於西北太平洋的燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽一帶，隨後有可能進入南海東北部。

天文台表示，康森於上午8時集結在西沙以東約680公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1140公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽。與康森相關的狂風驟雨及雷暴會在星期五影響廣東沿岸；此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽，隨後有可能進入南海東北部並與康森出現相互作用，週末至下週初中國東南沿岸天氣持續不穩定。

天文台預測，本港今日大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度，稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹輕微至和緩東至東北風。展望明日有狂風雷暴，週末期間短暫時間有陽光及有雷暴。

康森移動路徑圖。（天文台）

點撀下圖即睇打風前天氣：

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責任編輯：TOPick港聞組

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