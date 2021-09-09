【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案均已打針　5旬漢赴美後經南韓返港確診

▲ （林宇翔攝）

本港今日（9日）新增2宗確診個案，均屬輸入個案，當中一名56歲男病人居跑馬地安碧苑，上月離港赴美國，前日(7日)由南韓返港後確診，帶有L452R變異病毒株，病人已接種復必泰；其居所及工作地點昨已納入強制檢測公告。

今日新增2宗輸入個案，分別於菲律賓及南韓抵港，二人均已接種疫苗，亦均檢出帶有L452R變種病毒：

第12,138宗：33歲女外傭，9月7日乘搭CX918航班從菲律賓抵港，7月1日及7月22日在菲律賓接種兩劑復必泰

第12,139宗：56歲男子，居於跑馬地藍塘道110號安碧苑，8月18日離開香港前往美國，曾於8月16日在香港進行檢測，結果呈陰性。

他乘搭航班KE607於9月7日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

他於灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室工作，最後上班日期為8月17日。4月10日及5月1日已在香港接種兩劑復必泰，並於7月24日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

衞生防護中心指，為審慎起見，他於潛伏期曾在港居住和工作的地方已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須於明日(10日)或之前接受強制檢測。

至今本港個案累計12,134宗，包括12,133宗確診個案和一宗疑似個案。同日初步確診少於5宗。

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記者：陳正怡