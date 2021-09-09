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【企圖爆竊】屯門59歲易服男穿女裝戴假髮　拉開住戶鐵閘圖爆竊涉遊蕩被捕

社會 10:17 2021/09/09

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屯門疑出現穿女裝易服男賊，拉開住戶鐵閘意圖爆竊。

屯門疑出現穿女裝易服男賊，拉開住戶鐵閘意圖爆竊。有住戶報警求助，昨日（8日）警方拘捕一名59歲男街坊，涉嫌遊蕩。

近日網上流傳一段約20秒的閉路電視片段，據悉事發地點在屯門兆麟苑。片段顯示拍攝日期為本周二（7日）凌晨1時多，住戶外出現一名短髮而身材魁梧的「女子」，疑為穿女裝、戴假髮的男子。當時他身穿淺黃色上衣及黑色貼身長褲，沒有戴口罩。

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該名男子一度在樓層走廊踱步，其後步向一個單位，並輕輕拉開單位的鐵閘。期間他警覺性甚高，不時查看四周環境，拉開鐵閘後，更推開木門探頭查看。閉路電視片段至此結束，未知之後情況如何。

鄰居閉路電視拍下過程

據知，涉事單位為屯門兆麟苑貴麟閣一單位，屯門警區接獲市民報案，有住戶稱當日聽到門外傳來雜聲，發現一名可疑人士，懷疑他意圖入屋爆竊。而當住戶欲開門了解之際，對方已速逃。該名可疑人士的樣貌及意圖爆竊過程，被鄰居的閉路電視拍攝下來。

警方調查後於昨日（8日），以涉嫌遊蕩拘捕一名居於同屋苑的59歲男子，將作進一步調查。

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責任編輯：王明芳

罪案 罪行 遊蕩 屯門 兆麟苑

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