  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場活動】希慎廣場中秋月圓相聚 戶外賞燈會500個燈籠變打卡點

休閒消費 10:04 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

希慎廣場將舉行「月圓相聚」戶外賞燈會。(相片來源︰希慎廣場)

臨近中秋佳節，希慎廣場4樓打造限定「月圓相聚」戶外賞燈會，逾500節慶燈籠形成的彩燈海及燈籠陣，伴隨月光映照，去開銅鑼灣不妨到此打卡一遊。

逾500燈籠打造璀璨燈海

希慎廣場內有逾500個色彩繽紛的節慶燈籠掛滿場內匯聚成璀璨彩燈海，此「聚．團圓」的燈籠陣高約3米，紀錄最難忘的中秋夜。另外，在場內設置應節的互動裝置—玉兔追月星光座，訪客可轉動星光座頂部的玉兔燈箱，燈箱內紀錄每一個玉兔躍跳、追逐、奔跑的動作，只要快速轉動燈箱，玉兔追月的場景便映入眼簾，神髓活靈活現。現場更特意設置5個不同高度的星光座，方便大人和小朋友享受互動裝置的樂趣。

「月圓相聚」自然有玉兔亮相。(相片來源︰希慎廣場)

會員限定 月圓相聚拍攝服務

希慎廣場亦於節日期間安排攝影師駐場，為各個Lee Gardens會員以相片紀錄家庭相聚時刻，Lee Gardens會員憑500積分便可免費換領指定日子月圓相聚拍攝服務。會員亦可於利園二至三期商戶消費或逢星期六、日及公眾假期於利園區食肆消費每滿$500，利用Kids e-Passbook收集電子小豬印章，即可憑1個小豬印章換領指定日子月圓相聚拍攝服務。

此外，多個節慶活動亦會於佳節前夕及中秋當日舉行︰希慎廣場特意安排一系列現場音樂表演和舞蹈助慶，其中包括著名本地唱作人吳林峰和CircleGuitar，要傳統亦有著名中樂古箏演奏流行樂曲，新舊共融帶來耳目一新的體驗。 

燈會內在利園區內任何商戶品牌電子消費滿$10,000，即可換領半島迷你奶黃月餅四個裝乙盒。(相片來源︰希慎廣場)

「月圓相聚」戶外賞燈會

開放日期︰9月10日至22日
開放時間︰周日至周四︰10am至10pm
              周五、周六及共眾假期前夕︰10am至11pm
地址︰銅鑼灣軒尼詩道500號 希慎廣場 4/F

記者︰馮柏偉

相關文章

【商場優惠】荃灣廣場20米「秋月星光大道」迎中秋 3大月亮打卡位兼送高達$200商場贈券
11:41 2021/09/06
【商場優惠】荃灣廣場20米「秋月星光大道」迎中秋 3大月亮打卡位兼送高達$200商場贈券
【商場限定】元朗YOHO Mall加菲貓美食精品市集　獨家首賣加菲貓盒裝馬卡龍
17:33 2021/09/01
【商場限定】元朗YOHO Mall加菲貓美食精品市集　獨家首賣加菲貓盒裝馬卡龍
【商場活動】台灣觀光協會推出「台中特色美食周」 偽出遊馬鞍山千色百貨掃台灣伴手禮
11:42 2021/08/31
【商場活動】台灣觀光協會推出「台中特色美食周」 偽出遊馬鞍山千色百貨掃台灣伴手禮

你可能感興趣

【商場優惠】荃灣廣場20米「秋月星光大道」迎中秋 3大月亮打卡位兼送高達$200商場贈券
11:41 2021/09/06
【商場優惠】荃灣廣場20米「秋月星光大道」迎中秋 3大月亮打卡位兼送高達$200商場贈券
【商場限定】元朗YOHO Mall加菲貓美食精品市集　獨家首賣加菲貓盒裝馬卡龍
17:33 2021/09/01
【商場限定】元朗YOHO Mall加菲貓美食精品市集　獨家首賣加菲貓盒裝馬卡龍
【商場活動】台灣觀光協會推出「台中特色美食周」 偽出遊馬鞍山千色百貨掃台灣伴手禮
11:42 2021/08/31
【商場活動】台灣觀光協會推出「台中特色美食周」 偽出遊馬鞍山千色百貨掃台灣伴手禮
中秋節 商場活動 希慎廣場 Hysan Place 攝影 商場 表演 希慎 銅鑼灣

最高瀏覽

【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
12:30 2021/09/08
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議
11:25 2021/09/08
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議