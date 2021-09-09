【商場活動】希慎廣場中秋月圓相聚 戶外賞燈會500個燈籠變打卡點

▲ 希慎廣場將舉行「月圓相聚」戶外賞燈會。(相片來源︰希慎廣場)

臨近中秋佳節，希慎廣場4樓打造限定「月圓相聚」戶外賞燈會，逾500節慶燈籠形成的彩燈海及燈籠陣，伴隨月光映照，去開銅鑼灣不妨到此打卡一遊。

逾500燈籠打造璀璨燈海

希慎廣場內有逾500個色彩繽紛的節慶燈籠掛滿場內匯聚成璀璨彩燈海，此「聚．團圓」的燈籠陣高約3米，紀錄最難忘的中秋夜。另外，在場內設置應節的互動裝置—玉兔追月星光座，訪客可轉動星光座頂部的玉兔燈箱，燈箱內紀錄每一個玉兔躍跳、追逐、奔跑的動作，只要快速轉動燈箱，玉兔追月的場景便映入眼簾，神髓活靈活現。現場更特意設置5個不同高度的星光座，方便大人和小朋友享受互動裝置的樂趣。

▲ 「月圓相聚」自然有玉兔亮相。(相片來源︰希慎廣場)

會員限定 月圓相聚拍攝服務

希慎廣場亦於節日期間安排攝影師駐場，為各個Lee Gardens會員以相片紀錄家庭相聚時刻，Lee Gardens會員憑500積分便可免費換領指定日子月圓相聚拍攝服務。會員亦可於利園二至三期商戶消費或逢星期六、日及公眾假期於利園區食肆消費每滿$500，利用Kids e-Passbook收集電子小豬印章，即可憑1個小豬印章換領指定日子月圓相聚拍攝服務。

此外，多個節慶活動亦會於佳節前夕及中秋當日舉行︰希慎廣場特意安排一系列現場音樂表演和舞蹈助慶，其中包括著名本地唱作人吳林峰和CircleGuitar，要傳統亦有著名中樂古箏演奏流行樂曲，新舊共融帶來耳目一新的體驗。

▲ 燈會內在利園區內任何商戶品牌電子消費滿$10,000，即可換領半島迷你奶黃月餅四個裝乙盒。(相片來源︰希慎廣場)

「月圓相聚」戶外賞燈會

開放日期︰9月10日至22日

開放時間︰周日至周四︰10am至10pm

周五、周六及共眾假期前夕︰10am至11pm

地址︰銅鑼灣軒尼詩道500號 希慎廣場 4/F

記者︰馮柏偉