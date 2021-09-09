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【MIRROR衣飾】解鎖姜濤Anson Lo呂爵安時尚眼鏡　希臘品牌Myth型格溫文俱備性價比高

休閒消費 10:38 2021/09/09

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Mirror 3 子都戴上Myth品牌的眼鏡。

今天演藝界人氣最高企的當然是Mirror和Error，特別是前者，在商品市場上有著點石成金的能力，成為各大品牌的寵兒，不過，在成為代言人的背後，其實他們日常生活上所穿所戴，用得最多的又是甚麼品牌？答案可能是來自希臘的眼鏡品牌Myth。

姜濤戴上Myth眼鏡。（圖片由品牌提供）

KEPLER型號是一體式平光鏡款式，亦是姜濤所戴的款式。（$980/圖片由品牌提供）

因為不約而同都可以看到Mirror成員，包括姜濤、Ian、Anson Lo、Edan、Stanley和Lokman都不約而同戴上該品牌的眼鏡，縱使背後不乏商業計算，但最低限度是各隊員在日常生活都經常戴上。

    點擊圖片放大
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Myth作為一個售價相宜的眼鏡品牌，由設計到用料都可說得上是交足了功課，oversized的鏡框與大框潮流同步而行，當中的一款在設計上用上一體式設計，以金屬勾勒出鏡框，線條俐落，甚有大將之風。

此外，亦有文青款式的梨形眉框和運動型的弧形風鏡款式，雖然只有4個款式，但配合不同顏色的金屬鏡框和鏡片，就已經足夠今個炎夏大派用場。

產品查詢：Blackzmith Optical（2386 0220）

記者：何偉雄

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