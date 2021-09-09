【違例泊車】東西九龍警區打擊違泊　共發出3578張「牛肉乾」

▲ 東西九龍警區打擊違泊，合共發出3578張「牛肉乾」。（警方提供）

東九龍總區交通部及東九龍各警區人員昨日（8日）進行打擊違例泊車行動，巡查東九龍區內違例泊車黑點。是次行動重點打擊雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，人員並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警方共發出2,050張定額罰款通知，當中包括49輛多次被票控的車輛，並即時拖走7輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

另外，昨日深水埗警區聯同西九龍交通總部人員在深水埗區內同樣進行重點交通執法行動，針對會對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法駕駛行為，包括超速駕駛、在踏單車時違反交通標誌，在巴士站、行人過路處、路口、轉彎位附近違例泊車及在限制區上落客貨等。行動中，警方發出1,528張定額罰款通知書，並即時拖走10輛造成嚴重阻塞的車輛。

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深水埗警區除了在區內交通黑點進行重點宣傳及教育，提高市民對道路安全的意識，亦就涉及單車、行人或車輛的違例交通罪行發出28張傳票，當中包括不小心駕駛、未有展示車牌、騎踏單車無遵從交通標誌規定、行人不依照交通燈指示橫過馬路、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路等、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等。

警方表示會繼續嚴厲打擊違例駕駛及泊車行為，呼籲駕駛者顧己及人，注意道路安全。

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責任編輯：李榮忠