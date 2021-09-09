【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲自爆曾想放棄比賽　Chantel感恩學員互相扶持

▲ 姚焯菲坦言參加比賽最大得著是賺到份友誼。

繼炎明熹和何晉樂之後，無綫官方平台昨日發佈另一個《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）的訪問，參賽期間姚焯菲憑獻唱《戀愛預告》而獲封「國民初戀」，Chantel更吸納了一班粉絲，當時被視為炎明熹的勁敵，更曾傳出不和的新聞。

不過Chantel於訪問中謂參賽最大得著是賺到一份友誼，難得的是15位學員也成為朋友，她說：「幸好有一班跟我同齡的人，令我變得安心和開心。」

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▲ Chantel是《聲夢傳奇》亞軍。

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自覺比賽前較肥

無綫官方平台See See TVB昨日發佈了一段姚焯菲的訪問片段，當中安排Chantel跟半年前的自己「對話」，半年前前Chantel於片中問道：「你唱歌方面有無進步？你等我想一下先，我想喊呀。」

回看當日的自己，Chantel解釋：「我懷疑那天喝了咖啡，所以情緒有點失控，可否cut掉它？」

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當問及現在的她有何分別時，Chantel即說：「之前塊面肥一點，現在就好一點了。（以前抑或現在靚些？），兩個也不靚。」

說到當初報名參賽原因，Chantel表示純粹是因為喜愛唱歌，沒有想太多原因，加上覺得是很好機會去嘗試，她笑言即使未能入圍，也可以參觀下電視城。她說：「當進入第一round之後，突然有一種動力，好想繼續去完成個比賽。」

成功打入5強外，之後一眾《聲夢》學員舉行演唱會，問到有否想過行到那麼遠？Chantel說：「沒預計過比賽會是這樣，沒想過大家會有那麼多情緒，可能有人被foul，foul完之後，ok，返到家又再來，沒想過大家會著緊這件事。」

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學員互相支持

Chantel憶述第一日上堂練習唱歌和跳舞時感覺驚慌，亦不知道前面的路如何，她說：「但慢慢跟Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、Gigi（炎明熹）變熟絡之後，就覺得好彩有這班朋友陪我，否則每一天我都會好驚，幸好有一班跟我同齡的人，令我變得安心和開心。」

認識到這班朋友，可說是Chantel參加比賽得著之一，「真的很久沒試過認識一大班朋友，15個都可以做到freind，其實是一件好開心的事，好似一班人一起去追夢，並非只得自己一人那麼孤單。」

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▲ Chantel開心從比賽中認識朋友，「15個都做到Friend」。（Instagram圖片）

Chantel續說：「以為比賽後大家已經忘記大家，又不會一起工作，幸好不是這樣，因為我真的不想見到這情況發生，很怕比賽過後大家互不相識。」

至於有否後悔參加比賽？Chantel即搞笑道：「有的，當我好眼瞓的時候就會想『哎，早知不參加啦。我就可以返家睡覺。』」

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喜歡忙碌生活

若不參加比賽，Chantel會過著普通學生的生活，在家做功課、睡覺、食東西或者打機。Chantel直言現在的生活相對較充實：「對我來說是好事，因為我很愛忙碌，覺得沒事忙的話，是不好的感覺。」

最後問到這「師姐」有甚麼鼓勵說話對參加者說：「之前跟你們一樣，可能會擔心發生甚麼事，或許怕自己唱歌差，當你未被發掘可能性之前，一定會有這種感覺。但參加比賽之後，有人會告訴你有甚麼可能性，或者那一方面比較叻，慢慢增強你的優點，就有機會成為superstar。」

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