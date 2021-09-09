【兩台大戰】智能愛人+七公主周六同播結局篇 ViuTV派MIRRORXERROR水著對撼
娛樂 11:13 2021/09/09
TVB及ViuTV在劇集和綜藝節目近期常作正面交鋒，本周六TVB兩套熱播劇集《七公主》及《智能愛人》罕見同日播出大結局，挑戰周末黃金時段的收視，對家ViuTV則以MIRROR及ERROR成員參予的《水著巧有feel》迎戰。
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事實在上星期9月首個周末檔 （9月4日），TVB及ViuTV的綜藝節目已作正面交鋒，上星期無綫播出《兒歌金曲SUMMERFEST》，ViuTV同時段則播出《力圖打排球》，而收視方面，《兒》平均收視為11.7點，《力》平均收視則有5.1點，成ViuTV上星期全台最高收視節目。
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同場加映：ERROR訪問
今個周末兩台再度對撼，而TVB兩齣劇集《智能愛人》及《七公主》口碑不錯，後者收視亦較穩定，安排在周末由晚上8:30及9:30同播出大結局，相信對追劇觀眾有吸引力。
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而ViuTV則於晚上8時半至10時播出阮小儀、呂爵安（Edan）及黃奕晨主持的《水著考有Feel》，在時段上幾乎跟TVB兩劇對撼，而《水》以MIRROR和ERROR成員玩水上遊戲為主，以趣味和搞笑為主打，觀乎上周《力圖打隊球》的收視，亦已儲定一批fans定期收看周末的綜藝節目，收視或有驚喜。
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撰文 : TOPick柴犬出動