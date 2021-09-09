【東京奧運】郵政發行東京奧運主題的郵票小型張　即日至9月21日接受訂購

▲ 郵政發行東京奧運主題的郵票小型張，即日至9月21日接受訂購。（政府新聞處）

為慶祝香港代表團在東京奧運會的傑出成就，香港郵政特意發行一張以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張。郵票小型張上面嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示劍擊、游泳、乒乓球、空手道同場地單車項目。郵票小型張上亦有印上香港奧運得獎健兒比賽及獲獎的動人時刻。

香港郵政將於10月28日（星期四）發行相關的郵票小型張及相關郵品，即日起接受訂購，截止日期為9月21日（星期二）。

市民可於郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。

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記者：李榮忠