  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】郵政發行東京奧運主題的郵票小型張　即日至9月21日接受訂購

社會 10:36 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

郵政發行東京奧運主題的郵票小型張，即日至9月21日接受訂購。（政府新聞處）

為慶祝香港代表團在東京奧運會的傑出成就，香港郵政特意發行一張以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張。郵票小型張上面嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示劍擊、游泳、乒乓球、空手道同場地單車項目。郵票小型張上亦有印上香港奧運得獎健兒比賽及獲獎的動人時刻。

香港郵政將於10月28日（星期四）發行相關的郵票小型張及相關郵品，即日起接受訂購，截止日期為9月21日（星期二）。

市民可於郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
13:05 2021/08/31
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣
13:01 2021/08/23
【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣
【東京奧運】乒乓女團三寶憑歌寄意給感謝的人　蘇慧音指李靜的教導「入腦」
11:53 2021/08/22
【東京奧運】乒乓女團三寶憑歌寄意給感謝的人　蘇慧音指李靜的教導「入腦」
【東京奧運】何詩蓓寄語公眾朝目標進發達成夢想　冀退役成兒童心理學家
17:33 2021/08/19
【東京奧運】何詩蓓寄語公眾朝目標進發達成夢想　冀退役成兒童心理學家
【東京奧運】劉慕裳知名度急增冀成小朋友榜樣　夢想空手道成為學界項目
16:59 2021/08/19
【東京奧運】劉慕裳知名度急增冀成小朋友榜樣　夢想空手道成為學界項目
【東京奧運】港隊返港歡迎儀式運動員獲頒表揚獎狀 張家朗李慧詩視像分享感受
13:08 2021/08/19
【東京奧運】港隊返港歡迎儀式運動員獲頒表揚獎狀 張家朗李慧詩視像分享感受
【港隊佳績】東京奧運港隊代表巴士巡遊　市民夾道歡呼圍觀拍照
10:44 2021/08/19
【港隊佳績】東京奧運港隊代表巴士巡遊　市民夾道歡呼圍觀拍照
【東京奧運】何詩蓓獲頒500萬元獎金　透露喜歡吃兩種街頭小食　　
18:12 2021/08/18
【東京奧運】何詩蓓獲頒500萬元獎金　透露喜歡吃兩種街頭小食　　
【東京奧運】恒基向港隊頒發逾1900萬獎金　林鄭：感謝商界支持運動員
16:45 2021/08/18
【東京奧運】恒基向港隊頒發逾1900萬獎金　林鄭：感謝商界支持運動員

你可能感興趣

【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
13:05 2021/08/31
【東京奧運】教大成立精英運動員友好大學基金　杜凱琹李皓晴獲頒全額12萬獎學金
【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣
13:01 2021/08/23
【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣
【東京奧運】乒乓女團三寶憑歌寄意給感謝的人　蘇慧音指李靜的教導「入腦」
11:53 2021/08/22
【東京奧運】乒乓女團三寶憑歌寄意給感謝的人　蘇慧音指李靜的教導「入腦」
運動 奧運會 設計 香港 香港郵政 東京

最高瀏覽

【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
12:30 2021/09/08
【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議
11:25 2021/09/08
【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　空中盤旋掀熱議