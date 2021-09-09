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【可愛有禮】小朋友拖實大人守規矩過斑馬線　向司機揮手獲大讚可愛有禮貌

親子 10:58 2021/09/09

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一名男童過馬路時跟司機揮手示意，獲網民大讚可愛兼有禮貌。

「馬路如虎口」，小朋友過馬路時必須要有家長陪同，以免發生危險。最近有網民分享一段影片，片中一名男童與長輩在斑馬線前等待過馬路，當兩人橫過斑馬線時，男童與停車等候的司機對視，之後更揮手示意，獲網民大讚「好可愛」和有禮貌。

小朋友向司機揮手示意

一名網民近日在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車cam片段，畫面顯示攝錄於本月6日下午近5時，一名男童正牽著一位伯伯的手，站在斑馬線前等待過馬路。

    點擊圖片放大
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期間小朋友一直與停車等候的司機對望，之後走到馬路中間時，更向司機揮手示意，直至車輛駛走一刻，仍然望著司機方向。其後司機上載影片並大讚：

小朋友你好可愛，咁有禮貌，好想搣你！

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網民大讚可愛有禮貌

影片一出獲大批網民讚好，紛紛留言讚男童可愛又有家教，「識感恩，好孩子」、「父母教得好好」、「小朋友好可愛」。點擊查看更多網民留言：

    點擊圖片放大
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不過有眼利的網民留意到，影片後段亦有一名中年漢，推著裝滿建築材料的手推車走過馬路，並且同樣舉手向司機示意，被不少網民笑言事主偏心，「阿叔心諗 : 你唔想搣我咩？你唔公平！」、「大叔其實係好有愛！」、「樓主好偏心，後面都有人俾手，都ok可愛，點解唔落車搣下位師兄。」

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責任編輯：王明芳

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