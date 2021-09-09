【爸媽愛你】心律不正少年暈倒險變植物人　起死回生後看昏迷期間媽媽短訊淚崩

▲ 心律不正少年昏迷2日險變植物人，起死回生後看媽媽短訊對話淚崩。

大家身邊一定有默默關心你、愛你的人。有從死亡邊緣掙脫的少年分享自己因心律不正昏迷而險變植物人的經歷。指當時醫生已經向家人說要有心理準備，變成植物人的機會很大，但幸運地昏迷了2日就甦醒。起死回生後，他看到媽媽在這段期間傳送給他的短訊，令他心情複雜。

男事主於討論區「Dcard」分享，指自己於高中的健康檢查發現有輕微的心律不整，雖然本身可以正常運動，但今年年初服義務役時，在軍中打球因為打的太激烈，就算覺得自己快撐不住了，但繼續硬撐，結果導致整個人不規律地暈倒，並失去呼吸心跳達6分鐘。

當時，他馬上被送往醫院搶救，插管治療。他表示，雖然自己被綁住，但他聽到媽媽問：「知不知道我是誰」，不過自己什麼話都不能說，流下了眼淚。

他的昏迷指數慢慢下降，由12落到9，甚至一度跌到6，只要跌到5就是頻臨腦死的階段。當時，醫生已語重心長地跟爸爸說要有心理準備，變成植物人的可能性很大。但幸運地，他昏迷了2日，第3日就已經恢復意識。

在我發生事情之前，爸媽原本常常吵架，但我昏迷的那幾天，我爸媽會在床上抱著哭，不斷的幫我祈禱，希望我能平安無事。

他更透露甦醒那刻，特別難忘爸爸的表情。當時他慢慢睜開眼睛發現自己在醫院，然後看見爸爸臉上掛著一個溫柔且感動的面容：

那是我這輩子第一次看見他有這樣的神情。

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後來他又看了手機，發現媽媽在他昏迷期間，發了幾條Line短訊求他醒來，令他非常感動。媽媽在晚上、凌晨2點、早上6點都分別發過訊息，可見媽媽非常擔心。而事主醒後，媽媽也發訊息指謝謝兒子醒過來，感到「超高興」。

▲ 媽媽在事主昏迷期間發送的對話。

事後，事主有日和媽媽散步時問：「媽，如果我當初走了，你會怎麼辦」。媽媽回應：「我會在客廳看著你小時候的照片，邊看邊哭吧」。

聽到這番話，事主心情感到很複雜。

媽媽續說：「如果在天空上看得到你的話，我會希望你可以快樂的生活，不要再為我流淚了⋯⋯」

事主希望大眾看到他的經歷後，明白到身邊其實有很愛很愛你的人，默默地會關心你。大家有時間的話，都可以給家人一個擁抱。

他又感謝爸爸，相信爸爸承受了不少壓力，因為檢查後發現心律不正的症狀是遺傳自他，而一直感到自責。但他表示：「爸，你永遠都是我最愛的爸爸，無論如何，謝謝你給了我無懼與愛，您辛苦了！」

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責任編輯：羅嘉欣