【新冠肺炎】梁子超指兩地通關須探討消息互通機制　以追蹤已過境確診人士

▲ 梁子超指兩地通關須探討消息互通機制。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日表示，兩地通關必須要有專業的對接，已向中央提出有關建議，認為有專家對接後，就可實現逐步有序通關。呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）於電台節目中表示，兩地需要探討若出現社區個案，要如何防止病毒輸出，以及有何機制互通過境人士的曝露史，避免一出現確診個案，就要叫停通關。

梁子超表示，相信兩地均關注通關會否引致輸入風險，他認為，商討通關時須討論如何制訂機制互通過境人士的曝露史，例如內地的健康碼，本港則有安心出行，互通亦牽涉系統如何對接，令追蹤工作可更快及更有效，避免一出現確診個案就要叫停通關措施，兩地亦要探討如何追蹤及攔截已過境的旅客。梁子超又指，如內地旅客可經航班到港，亦要考慮在機場內，如何和其他高風險旅客妥善分隔。

對於政府逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本，梁子超認為，由專人採樣較穩妥，但透過深喉唾液檢測效果亦理想。他說，如機場及檢疫酒店職員等需要定期強檢的高風險人士，經常要到檢測中心檢測，將增加他們在社區的流動，提高交叉感染風險。

至於要如何提升本港疫苗接種率，梁子超認為，需要填補長者及長期病患者接種率低的缺口，在他們有機會接觸到的醫療點，均可安排即場打針，亦建議逐一與長者接觸，說明除非有急病或病情惡化，否則都可打針，鼓勵他們接種疫苗。

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記者：黃悅晴