【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場　皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起

▲ 幕後出身曾參與荷里活製作，背景超猛張子丰是唱片公司太子爺。

TVB劇集《智能愛人》來到結局周，同樣飾演智能機械人的李佳芯（Ali）與張子丰（Fred）二人因矛盾而大打出手，連場激戰後張子丰慘死收場。現年33歲的張子丰來頭不少，畢業於傳統名校，雖然是唱片公司的「太子爺」，但入行後從最辛苦的PA（製作助理）做起，曾參與荷里活電影製作，至今是歌手、演員、編劇、導演，身兼多職。

在《智能愛人》中飾演Dan的張子丰今年33歲，於2019年才簽約邵氏兄弟，開始參演TVB的劇集，包括《愛．回家之開心速遞》、《法證先峰IV》、《失憶24小時》、《逆天奇案》等。

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▲ 昨晚播出的一集中，張子丰飾演的Dan慘死在Ali手下。（劇集截圖）

有觀眾以為他是娛樂圈的新人，其實Fred已經入行8年，更是涉獵許多範疇、多才多藝的多棲藝人。

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張子丰中學時期就讀本地傳統名校皇仁書院，畢業後於加拿大的皇后大學主修電影並副修心理學系，之後曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧，更擁有8級鋼琴造詣，又擅長彈結他。於2010年畢業後便決定回港發展。

▲ 張子丰絕對是多棲藝人。（instagram圖片）

曾參予荷里活製作

其父是環星娛樂的老闆張國林，但張子丰未有立即隨父親入行，反而是選擇比較艱辛的道路，到電影公司任職製作助理，俗稱PA，由低做起。期間更曾參加過荷里活的大製作，包括《特務戇J》、以及史提芬蘇德堡執導並來港取景的《世紀戰疫》。

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▲ 張子丰曾執導多個MV、廣告、微電影等等。（instagram圖片）

張子丰曾經接受《經濟日報》訪問時提及：「PA其中一個工作就是要安排接機，幫忙接待荷里活演員及工作人員。看似很微不足道，其實亦有許多可學習地方。我可能是整個團隊中人工最少的一個，卻希望做最好表現的一位PA。」同時他亦開始幕前的工作，包括參與MV拍攝及舞台劇與微電影演出。

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▲ （instagram圖片）

於2013年他簽約了父親旗下的唱片公司並正式出道作歌手，對創作充滿熱誠的他與朋友合組製作公司，拍攝MV、微電影及廣告短片，其中一則為電召客貨車手機程式製作廣告《那夜凌晨，我坐上了大埔開往旺角的GoGoVan》，更獲Google評選為「香港十大最成功Youtube廣告排行榜」首位。

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▲ 張父（右二）為唱片公司老闆張國林。（instagram圖片）

多年以來他分別以導演、編劇、歌手和演員的身份在娛樂圈中打滾，參與過不少歌手包括周國賢、吳業坤、譚嘉儀等的MV製作，又曾監製、編劇和執導網劇和電影等。

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▲ 早前由張子丰執導的微電影《有拖冇欠》在頒獎禮上掃走三個大獎。（instagram圖片）

直到2019年簽約邵氏開始了他的電視劇生涯，不過張子丰並未有放棄他的幕後工作，早前憑著自編自導，並由敖嘉年、郭爾君主演的微電影《有拖冇欠》奪得「第8屆創加作微電影比賽」的三個大獎，包括「最佳微電影編劇」金獎、「最佳微電影製作」金獎和「最佳微電影男主角」，成為比賽的大贏家。

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