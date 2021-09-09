【2021中秋節】Tea WG茗茶月餅音樂禮盒套裝$488　夜空下邊聽音樂邊吃創新茶味月餅

▲ Tea WG推出茗茶月餅音樂禮盒套裝，大家可一邊聽音樂，一邊品嚐月餅。（圖片由Tea WG提供）

中秋節快到，不少人習慣食月餅配茗茶，不過茶味月餅大家試過沒有？今年Tea WG推出全新月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝，以音樂點亮中秋星空，並配搭季節限定的頂級訂製茗茶系列®月光漫舞茗茶(Moon Dance Tea)及以手工精心製作的傳統茗茶月餅，感受茶葉馥郁香氣。

▲ （圖片由Tea WG提供）

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中秋佳節限定：月光漫舞茗茶 (Moon Dance Tea)

月光漫舞茗茶 (Moon Dance Tea) 的紅色茶罐以燙金作點綴，象徵歡樂團圓及豐收之秋。此順滑細膩的黑茶以皎潔月夜中的閃耀星光為靈感，散發著水果及野莓的芬芳，並點綴著青檸獨特的甜味，十分配合手工精心製作的Tea WG傳統茗茶月餅的口味。

Tea WG月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝

以華麗的酒紅色禮盒包裝，Tea WG的全新月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝帶有耀眼燙金字體及別緻的熱氣球圖樣。只需輕輕轉動發條、揭開盒蓋，悠揚悅耳的音樂隨即響起，奏出佳節妙韻；翻開優雅的月餅禮盒，即可看到絢麗多姿的傳統茗茶月餅。

此時尚而精緻的音樂盒可說是家中獨一無二的裝飾品，為茶桌帶來生氣。播放著悅耳動聽的旋律，一邊品嚐Tea WG傳統茗茶月餅，一邊品茗限定月光漫舞茗茶 (Moon Dance Tea) ，令賞月之夜錦上添花，相信是茶饕於今個中秋佳節的最佳收藏品。

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四款創新的傳統茗茶月餅

今年，Tea WG推出四款創新的傳統茗茶月餅，包括由注入獅城早餐茶 (Singapore Breakfast Tea) 的永恆經典星宿之秋 (Constellation) ，細味口感豐富的鹹蛋黃及香烤瓜子；至融入香柚早餐茶 (Breakfast Yuzu Tea) 的嶄新口味月色之光 (Illumination) ，品嚐細滑的白蓮蓉、芒果乾及覆盆子醬杏仁軟心。

各款Tea WG傳統茗茶月餅更可根據個人喜好自由配搭專屬Tea WG茗茶月餅禮盒。

Tea WG月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝售價為HK$488，包括兩件傳統茗茶月餅伴頂級訂製茗茶系列®月光漫舞茗茶 (Moon Dance Tea) ；而傳統茗茶月餅單件禮盒裝售價為HK$98，由2021年8月2日起可於香港各Tea WG沙龍及精品店優先訂購，數量有限，售完即止。

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責任編輯：王芷瑩