【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單

▲ 全港直屬小學及中學詳細名單。

2022年度「小一入學申請表」9月2日起派發，家長可在9月20日至9月27日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。需要提醒各位爸媽的是，小一自行不受校網限制，惟家長只能為每名子女遞交一份申請表。

根據教育局制定的中學學位分配辦法，全港小學與中學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」三種不同的關係。其中直屬中學扣除「自行分配學位」及重讀生學位後，在中學學位分配辦法的「統一派位」階段，會為直屬小學保留餘額85%的學位。

簡單而言，一個就讀於直屬學校的小六學生，如果他/ 她以直屬中學作為第一選擇學校，而他/她的派位組別為第一或第二組別時，該生便有資格獲派保留學位（註：部分中學亦可選擇全收三個組別的學生），然而是否獲派則需視乎有關中學能提供的學位，按派位組別及隨機編號依次分配。

以下為全港有直屬關係的中小學名單：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

至於「聯繫學校」是指經中學校方扣除重讀生及自行分配學位後，可最多保留餘額 25% 學位予其聯繫小學的學生， 每間中學可以聯繫多所小學。

要注意的是，由於教育局的指引只是提供最多保留預額，但學校因應情況，未必會保留足25%的學位，家長須留意每年教育局公布的數據。

最新影片推介：

責任編輯：鄺嫻