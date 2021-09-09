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「教主床褥」快閃限定優惠低至55折　免費同Anson Lo合照現場設打卡相機【內附地址】

休閒消費 12:20 2021/09/09

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雅蘭快閃店設有「Anson in Airland」打卡相機，粉絲可即時與MIRROR成員「教主」Anson Lo同框，免費拍攝限定照片一張。

Airland 雅蘭將於9 月 15 日至 29 日，一連 15 天於沙田 HomeSquare 舉行「尋找您的睡眠節奏」推廣會，屆時設有「Anson in Airland」打卡相機，粉絲可即時與MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）同框，免費影限定「Anson In Airland」照片一張。此外，更預備了多款精選暢銷床褥系列，以 Pop-up 限定優惠價低至 55 折發售。

Pop-up Store 內設置了「Anson in Airland」打卡相機，只要於推廣會期間指定時段親臨沙田 HomeSquare Pop-up Store，並讚好 Airland雅蘭的 Facebook 專頁，即可與教主同框，免費影「Anson In Airland」限定相一張，更可下載到自己手機，即時分享到社交平台！另外，凡惠顧指定床褥，即可集齊一套共 5 張只有沙田 HomeSquare Airland 雅蘭【尋找您的睡眠節奏】推廣會限定之「Anson in Airland 相片集」。

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Airland Deluxe 系列 Morpheus：選用 Bekaert (貝卡特) AG+銀離子抗菌面布，經測試抗菌功效達99%，柔軟舒適；精鋼連鎖彈簧系統出色的回彈及承托能力，能舒適承托身體曲線，撐托身體各部位，締造星級舒適感。(原價：$7,060 - $14,160/ Pop-up 限定優惠價 $4,648 - $9,828)

Airland Millennial系列 URBAN：雙層彈簧設計，底層獨立袋裝彈簧，貼合身軀不同部位，提供貼服均勻的承托力；面層微細彈簧，配合凝膠記憶綿，增加彈性並完美包覆身軀，柔韌與彈性兼具。(原價：$7,060 - $14,160/ Pop-up 限定優惠價 $4,648 - $9,828)

「尋找您的睡眠節奏」推廣會

地點： 沙田 HomeSquare 地下中庭

日期： 2021 年 9 月 15 日至 29 日

時間： 星期一至五 12pm - 9pm

星期六、日及公眾假期 11am - 9pm

記者：曾嘉善

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