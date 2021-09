「教主床褥」快閃限定優惠低至55折　免費同Anson Lo合照現場設打卡相機【內附地址】

▲ 雅蘭快閃店設有「Anson in Airland」打卡相機,粉絲可即時與MIRROR成員「教主」Anson Lo同框,免費拍攝限定照片一張。

Airland 雅蘭將於9 月 15 日至 29 日,一連 15 天於沙田 HomeSquare 舉行「尋找您的睡眠節奏」推廣會,屆時設有「Anson in Airland」打卡相機,粉絲可即時與MIRROR成員「教主」Anson Lo(盧瀚霆)同框,免費影限定「Anson In Airland」照片一張。此外,更預備了多款精選暢銷床褥系列,以 Pop-up 限定優惠價低至 55 折發售。

Pop-up Store 內設置了「Anson in Airland」打卡相機,只要於推廣會期間指定時段親臨沙田 HomeSquare Pop-up Store,並讚好 Airland雅蘭的 Facebook 專頁,即可與教主同框,免費影「Anson In Airland」限定相一張,更可下載到自己手機,即時分享到社交平台!另外,凡惠顧指定床褥,即可集齊一套共 5 張只有沙田 HomeSquare Airland 雅蘭【尋找您的睡眠節奏】推廣會限定之「Anson in Airland 相片集」。

Airland Deluxe 系列 Morpheus:選用 Bekaert (貝卡特) AG+銀離子抗菌面布,經測試抗菌功效達99%,柔軟舒適;精鋼連鎖彈簧系統出色的回彈及承托能力,能舒適承托身體曲線,撐托身體各部位,締造星級舒適感。(原價:$7,060 - $14,160/ Pop-up 限定優惠價 $4,648 - $9,828)

Airland Millennial系列 URBAN:雙層彈簧設計,底層獨立袋裝彈簧,貼合身軀不同部位,提供貼服均勻的承托力;面層微細彈簧,配合凝膠記憶綿,增加彈性並完美包覆身軀,柔韌與彈性兼具。(原價:$7,060 - $14,160/ Pop-up 限定優惠價 $4,648 - $9,828)

「尋找您的睡眠節奏」推廣會

地點: 沙田 HomeSquare 地下中庭

日期: 2021 年 9 月 15 日至 29 日

時間: 星期一至五 12pm - 9pm

星期六、日及公眾假期 11am - 9pm

記者:曾嘉善