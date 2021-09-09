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【哽喉危機】開學為子女準時零食慎防哽喉危機 食安中心列出6類易哽喉高危食物

兒童健康 18:52 2021/09/09

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踏入9月開學季，不少家長都會為子女準備茶點或小食回校，食物安全中心則提醒家長，為子女選擇返學零食時要小心，因為小朋友的呼吸道及食道都比較幼細，若幼兒的咀嚼食物嘅能力未夠成熟時，吃到難咬及咀嚼的食物，若一不留神，邊玩邊吃，食物會有可能卡在咽喉，容易引致窒息。

食安中心在官方facebook上，列出六大容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）

細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）

細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）

難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）

可壓縮食物（例如棉花糖）

厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

六大容易哽喉的高危食物類別，家長們要留神，慎防哽喉危機。（圖片來源：食物安全中心）

食安中心更提示各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食！

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切細食物予幼童

此外，仁安醫院兒科專科顧問醫生劉成志曾接受TOPick訪問時表示，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。6個月以上大的嬰兒，可以開始吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也可以切碎點讓小孩慢慢適應。


額外附有12大高危食物及哽喉昏迷急救法

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家長除了要小心選擇食物時，若給幼童吃以上食物，必須要切成小塊。特別是提子，若提子打橫切，提子的圓周可能跟沒有切分別不大，故橫切未必是好的方法；切成長條形可減低阻塞氣道的機會。若餵食整粒或切開的提子時，亦要注意不可以吞啜方式吸入幼童口中，而是以匙羹放入口中，以免吸得太大力直接吞進，塞住氣管。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 食用安全 醫生

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