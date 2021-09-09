【郵輪Staycation】KKday37折預訂皇家加勒比公海遊　每位$2,103住海景露台房送Wi-Fi【內附連結】

▲ 皇家加勒比遊輪海洋光譜號的公海遊即將於10月啟航。（相片來源：皇家加勒比遊輪）

繼星夢郵輪後，皇家加勒比遊輪的海洋光譜也準備推出公海遊，經KKday預訂Cruisecation遊輪玩樂之旅，更可享快閃優惠價。4位入住海景露台房低至37折，每位只需$2,103/位，兼送船上Wi-Fi服務，非常抵玩。

皇家加勒比遊輪 - 海洋光譜號為亞洲最新最大「智能」遊輪 ，堪稱海上「主題公園」船上共有 50 多款玩樂設施、娛樂表演項目，免費玩樂設施包括極限彈床「南極球」Sky Pad、「火拼時速」海上碰碰車、「甲板衝浪」模擬沖浪乘風破浪、攀石牆、真冰溜冰場等。

▲ 極限彈床是免費設施，大人小朋友也啱玩。（相片來源：KKday）

▲ 北極星360度觀景台，可以飽覽海洋風光。（相片來源：KKday）

KKday即日推出快閃優惠無敵海景露台房「食．玩．住．歎」遊輪之旅，包括最多4位入住海景露台房，包船上7間餐廳用餐 。最平每位$2,103/位為3晚海景露台房套票，已含郵輪雜費及碼頭稅但不包小費。每房更獨家獲贈船上Wi-Fi服務，價值高達 $1,089/4晚。

▲ 海景露台房可容納2至4人，比標準海景套房略細。（相片來源：KKday）

優惠由即日起於KKday網站或手機應用程式預訂，只至9月10日23:59預訂，並於2021年10月 17日至 2022年1月9日前入住，重陽節長假期、聖誕節跨年旺季均開放預訂，預訂可按此。

記者：張頌婷