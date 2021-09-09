【2021中秋節】香港天際萬豪酒店親子中秋宅度假　做小小太空人模擬探月體驗【附預訂連結】

▲ 「小小太空人探月體驗住宿計劃」讓小朋友穿上太空衣體驗在太空站工作。。(酒店提供)

如果你的小朋友常問你中秋月亮上真的有玉兔和嫦娥嗎？ 這個中秋，不妨提早預訂香港天際萬豪酒店的「小小太空人探月體驗住宿計劃」，帶領小朋友飛越天際一探究竟，讓他們自己發掘箇中答案。

此計劃於9月17至19、24至26日入住，小朋友即可參加半日體驗班，穿上太空衣拍攝造型照，並模擬登陸月球，體驗在太空站工作的情形，還會透過太空實驗學習充滿趣味的科學知識。適逢入住日期正值中秋時節，體驗班特別加插冰皮月餅製作環節，讓學員們將美味的製成品帶回舒適的客房，與爸爸媽媽一面看著飛機伴月而飛，一面慢慢細嘗。住宿計劃包括提早入住及延遲退房、免費酒店泊車位、$500之餐飲消費額及翌日自助早餐，令這趟長達28小時的旅程份外悠閒自在。

▲ 體驗班特別加插冰皮月餅製作環節，讓學員們將美味的製成品與爸爸媽媽一同品嘗。(酒店提供)

詳情如下：

日期：9月17至19、24至26日 (需提前2天預訂，並視乎酒店房間情況供應而定)

半日體驗班時間：9月18至19、25至26日(早上10時至下午2時 / 下午1時至下午5時)

每晚房價$1,650起 (酒店接受以Alipay、Tap&Go、WeChat Pay支付的電子消費券)

額外一位小童，每房每晚另加$550 ，包括「小小太空人半日體驗班」參與名額一個、加床及小童自助早餐

▲ 住宿計劃包括港幣$500之餐飲消費額。(酒店提供)

• 一晚客房住宿

• 一名兒童 (3至11歲) 參加「小小太空人半日體驗班」，連制服造型數碼照片一張及一位兒童午餐 (額外數碼照片每張$80)

•$500酒店餐飲消費額

•天際咖啡室自助早餐 (兩位成人及一位小童)

•免費提早至上午11時入住及延遲退房至下午3時 (視乎酒店房間情況供應而定)

•免費酒店泊車位一個

•免費享用室內恆溫游泳池和健身中心 (開放時間須視乎政府最新防疫指引而定)

•免費酒店穿梭巴士來往酒店及東涌港鐵站

*以上所有價目另設加一服務費。餐飲消費額不設退款、不得轉讓他人、不能累積及與其他折扣或優惠同時使用。

預訂請按此連結，住宿計劃及「小小太空人半日體驗班」詳情則按此連結

查詢：3969 1888

記者：郭秀芳