【尚氣】梁朝偉發布出海片段身型fit爆　影帝熱愛帆船曾赴匈牙利出賽

▲ 梁朝偉熱愛帆船。

梁朝偉主演的Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》票房大賣，影帝梁朝偉的演技亦被外國影評大讚，譽為Marvel罕見的反派角色。忙於宣傳的偉仔，早前接受Do姐鄭裕玲訪問，表示自己近年熱愛水上運動，事實上偉仔確是一名帆船好手。

梁朝偉早前接受TOPick訪問，便稱自己近年喜歡運動，包括滑水及滑雪，亦熱愛駕駛小型帆船，不會只專注工作，會把興趣分配在生活上。

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昨日梁朝偉在社交平台，便發有自己出海片段，片中偉仔戴上太陽鏡及穿貼身運動衣，輕鬆地駕駛小型帆船，短片獲得不少讚好，網民大讚偉仔keep得好且十分有型。

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對帆船一試鍾情

事實梁朝偉很早已經迷上帆船，18年他首次參加香港遊艇會舉辦已有逾百年歷史的春季帆船賽，當時有逾400位帆船愛好者參加，約90隻帆船齊齊揚帆出海在維港競賽。

最終梁朝偉船隻DAVINLOONG在其中一項參賽組別中勇奪亞軍，相當威水。比賽中勇奪亞軍，當時他受訪指不在乎成績，只志在可以與帆船好手同場競技，又可跟一眾好友聚會。

偉仔又表示，因為很喜歡海以及大自然，自小已經很想學船，尤其偏好不用機器驅動的帆船，他稱：「喜歡它與大自然間的互動，面對寧靜的大海更有助減壓！」

同場加映：ERROR訪問

梁朝偉約在17年開始正式學習帆船，自言是「一試鍾情」，加上帆船運動適合不同年紀人士，認為是一項可以「陪伴到老」的運動。

為了汲取更多經驗，偉仔一直都有意到海外參賽，在17年曾報名參加瑞士一個帆船賽，交了報名費及聘請海外水手後，卻因要拍攝電影《風再起時》，需苦練鋼琴，惟有放棄賽事。

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曾赴匈牙利比賽

至18年底他終遠赴匈牙利參加一個歐洲帆船賽，希望可以從經驗豐富的專業船員身上「偷師」，令自己「升呢」，更加享受帆船的樂趣。

梁朝偉亦呼籲一眾喜歡運動和大自然的年青人：「 可以多接觸帆船運動，因為試過才知道是否適合自己，希望大家都可以跟我一樣，對帆船『一試鍾情』。」

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