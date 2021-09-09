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【遊艇變劏房】豪華遊艇分租房間月租1.2萬　船主：3千呎空間按摩池任用【多圖】

社會 12:04 2021/09/09

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豪華遊艇分租房間月租1.2萬起　船主：3,000呎空間及按摩池任用共享。（網上圖片）

疫情令市民減少戶外活動，遊艇生意也被逼變陣，改為分租房間「保本」。社交網站有船主貼出多圖，招攬租客，月租1.2萬元可租用遊艇一間雙人床房間；船上一共有5間房，租客可跟其他住客共用船內3,000呎設施，包括燒烤爐、開放式廚房、浴室按摩浴池等。船主強調，今次是罕見的租屋選擇，不過這種生活方式前所未聞，絕對值得一試。

即睇豪華遊艇點樣住得最招積：

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fb用戶Joanna Lau於群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，口吻跟遊艇擁有人類似，聲稱放租船上5間雙人床房間，叫價月租1.2萬元。按圖片顯示，遊艇停泊於觀塘避風塘，租客可徒步12分鐘往觀塘APM及地鐵站；坐渡輪13分鐘到西灣河，15分鐘到北角，交通方便。

帖文稱，遊艇提供豪華空間，而且租金非常可負擔，更可於船上舉行BBQ聚會及派對，不受疫情影響。遊艇面積約3,000呎，高3層，有5間房，船主稱租客需跟其他住客共用設施，住客多是年輕有活力、來自不同國家，入住遊艇即為生命留下難忘印記，絕對值得一試。

除了基本傢俱，船上設有戶外甲板及酒吧，可以戶外燒烤、設有100吋投影屏幕、洗衣乾衣機、大型開放式廚房，以至浴室按摩浴池也一應俱全。房間有床鋪、衣櫃、書枱工作間等，生活空間闊落。

假設船主全數租出房間，料每月至少獲6萬元租金收入。不過帖文無交代是否包水、電等雜費，以至船隻泊位費等支出，也未知是否設wi-fi網絡。

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責任編輯：吳卓峰

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