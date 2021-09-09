【回憶的香港】人到中年怕變old seafood　梁祖堯藉音樂劇重燃戲劇激情

▲ 祖堯話，突然害怕步入中年後，變成自己最不想成為的「老屎忽」（old seafood），心中的那團火也徹底熄滅。

世間萬物總是敵不過時代巨輪吞噬，那時那地那人，原來一個不留神，就消失得無影無踪，不留任何痕迹。但是，縱然人事已全非，回憶卻可以留下。

近年掀起一陣「集體回憶」懷舊熱潮，舞台劇《回憶的香港》將昔日的事物和精神予以重現，承載着漸被遺忘的故事、香港獨有的珍貴回憶，重新喚起港人對這片土地的熱愛。

▲ 由梁祖堯（中）、湯駿業（左）、邵美君（右）創辦的風車草劇團，將於10月呈獻音樂劇場《回憶的香港》，將昔日的事物和精神予以重現，盛載香港獨有的珍貴回憶。(湯致遠攝)

帶觀眾感受屬於香港的人情味

2019年，風車草劇團曾演出的《回憶的香港》，將於今年10月再度上演，由原班人馬回歸主演，包括梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧。一場多媒體的音樂劇場，帶領觀眾回到過去，感受曾經屬於香港的人情味、文化、生活細節，然後藉著回憶，展望將來。

《回憶的香港》如同一塊大型拼圖，4位演員像是拼圖的4個角落，劇場的台前幕後則提供邊框，最後中間由各位觀眾不同的經歷拼湊而成，這就是我們的「集體回憶」。

梁祖堯回想起，在數年前某天，劇團眾人在工作時，驚覺跟眼前的一班夥伴已共事近20載，感慨油然而生，突然害怕步入中年後，變成自己最不想成為的「老屎忽」（old seafood），心中的那團火也徹底熄滅。

失去了有趣的靈魂，剩下的就只有「工廠式」製作，千篇一律。於是，為了尋回對戲劇的熱情，他們決定創作與香港有關的題材。

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▲ 梁祖堯回想起，數年前跟劇團工作時，感慨油然而生，突然害怕步入中年後，失去了心中的那團火，為了尋回對戲劇的熱情，他們決定創作與香港有關的題材。(湯致遠攝)

區區有故事

其後整個製作團隊參加了一個本地導賞團遊走香港，走訪中西區、深水埗、油麻地、石硤尾、大澳等，進行民間考察與訪談，彷彿跟各個地方重新連結。

區區有故事，當時他們發掘到不少鮮為人知的故事，人與人、文化之間絲絲入扣的關係。

讓美君留下最深刻感受的是油麻地果欄：「很多人對果欄的認知就是，第一手買新鮮生果的地方，但原來有不少檔主因為朝夕相對，之後就結婚了。以前人們的生活很簡單，愛的感覺亦很直接，跟現在不一樣。」

▲ 談到已消失的人事物，邵美君表示最懷念媽媽，皆因她為家人奉獻一生的時光，無條件地付出。(湯致遠攝)

穿越灣仔探靈都巿傳說

湯駿業則暢談灣仔探靈團：「現時灣仔的日月星街有許多Cafe，變成一個文青的落腳點，但據說二戰期間，附近大部分居民為了躲進防空洞內而喪生，所以現在的星街有一塊大紅布蓋著防空洞，聲稱把鬼魂鎮壓。這些流傳下來的都市傳說，使我猶如穿越時代。」

同場加映：ERROR訪問

口傳歷史，文化和歷史以往一直都是我們從長輩口傳而得，梁祖堯認為他們那一代人肩負著一份重任。「我們是最後一代二戰的孫兒，再下一代的爺爺嫲嫲、公公婆婆已經沒有經歷過二戰，所以，我們這一代是很重要的橋樑。每個家族也有它的故事，若不把它傳下去，那就失傳了。」

原以為遠在天邊的東西，卻又像是觸手可及，那次的社區導賞團，在他們心中種下一顆種子，待發芽後便能往外散播。

▲ 場地越大，挑戰越大，湯駿業期望將正能量傳遞給每一位觀眾，同時也給自己力量去走接下來的路。(湯致遠攝)

疫情洗禮下的香港

距離公演還有一個月，他們即將踏上全新的旅程，重新探索疫情洗禮下的香港，對此，祖堯表示相當期待。他更預告演出會加入大量新元素，除了疫症之外，還有流行廣東歌文化等。

由於上次演出內容有限，想傳遞的實在太多，所以惟有忍痛刪減某些元素，但今次轉戰更大的場地，期望把想說的都說出去。

經過這變化萬千的兩年，今次演出的意義變得更不一樣，他們坦言曾考慮將劇場重新創作，然而，「回憶是不會變的，因為的確真實發生，但我們的看法會變。」祖堯說。

▲ 彭秀慧亦有份參演《回憶的香港》，帶領觀眾回到過去，感受曾經屬於香港的人情味、文化、生活細節。(風車草劇團提供)

《回》不限於歌舞昇平，背後的象徵意義同樣精采，更值得我們細嚼。湯駿業期望將正能量傳遞給每一位觀眾：「今次空間更大，無法近距離接觸，未知觀眾能否接收到信息，但我相信對於經歷了那麼多的香港人，這次劇場內容一定會引起共鳴及啟發性，繼而給予他們力量去走接下來的路，同時也給自己力量。」

時移勢易，但願我們溫故知新，勿忘初心。

髮型：Jo Lam & Jaden R @ Salon Trinity

化粧：Deep Choi @ deepmakeup, Jazzy & Iris Luk

造型：Yee Li@Soulmeen

服裝：Rickyy Wong Studio（湯駿業、邵美君），JW Anderson @ Farfetch（湯駿業）

場地：JAS Party&Studio

圖片：湯致遠攝、風車草劇團提供

記者：曾嘉善