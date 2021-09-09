【Edan操肌】呂爵安為新劇努力操肌變「大隻安」　低碳高蛋白飲食+頻健身練出完美身型

▲ Edan為了新劇健身增肌，以「大隻安」為目標努力練出完美身型。

MIRROR成員呂爵安（Edan）一向瘦底，惟近日為ViuTV新劇《i.Swim》開工的Edan，為了在劇中有更完美的演出，頻頻做運動健身增肌，同時搭配低碳水化合物加高蛋白的健康飲食，以「大隻安」為目標努力練出完美身型。

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新劇《i.Swim》以游泳為題材，Edan在戲中當然也不乏游泳場面。日前Edan就在Instagram分享過自己的日常食物，都是以原型食物為主。而他亦講過，自己會帶番薯、雞蛋，以及蛋白奶粉等食物，盡量戒食澱粉質，採用低碳及高蛋白飲食方法。

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除了飲食之外，Edan不僅會勤力練水，也會積極運動健身，他就曾在IG分享一段舉啞鈴的影片。片中可見Edan邊舉啞鈴邊露出「老鼠仔」，他表示自己在早上連續游了兩個半小時，食完午餐再去做了一個半小時健身運動。高強度的運動加上健康飲食，務求變成「大隻安」。

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責任編輯：羅嘉欣