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【母女關係】11歲女偷食電子用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院

親子 12:52 2021/09/09

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港媽呻11歲女兒難管教，想送她入女童院。

小朋友踏入青春期後難管教，令港媽感頭痛。一名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指小六女兒近來愈來愈反叛，曾偷食電子煙，又沉迷上網，試過用刀指嚇弟妹，要求媽媽解鎖iPad。三孩港媽感到心力交瘁，想送女兒到女童院，望她可以學乖。

偷食電子煙屢勸不聽

港媽在文中指出，女兒近年成績每況愈下，有時發脾氣不上學又不肯補習。媽媽曾與老師及社工反映問題，可是情況沒有改善。她指女兒踏入青春期後明顯變得反叛，曾偷食爸爸的電子煙，屢勸不聽，

佢仲帶返學，同學、老師都知，鬧都冇用，俾我扔咗之後又再買。

兩母女曾起爭執，媽媽將用來上網課的電話扔爛之後，女兒感憤怒，不時打弟妹發洩。為免女兒沉迷上網，媽媽在iPad設定密碼，女兒得知後竟用刀仔指嚇弟妹，要求她解鎖iPad。

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港媽：我只識生唔識教

她指丈夫長期在外地工作，自己獨力照顧三孩，感到疲累，「大女係三個之中，最令我心痛嗰個」。她形容自己心力交瘁，只想女兒不學壞，才萌生送她去女童院的念頭。

照顧佢好辛苦，我係一個只識生唔識教嘅媽媽。有一次我想衝出去一躍而下，係老公攬住我，好彩有個識體諒我嘅老公。

有網民指女童院不是想去便可以去，而且內裏品流複雜，不是一個理想的成長環境，「送佢入去預咗阿女冇前途」、「入女童院會好慘，母女關係更加冇得救」、「送佢入去肯定嬲你一世」。

港媽及後回覆，指自己誤解兒童之家等同女童院，「唔係想送佢去嗰種因犯罪行為而入嘅女童院」；她又強調不是逃避照顧女兒的責任，而是有心無力，希望有人能夠改變女童的想法。

我唔係想放棄佢，而係想有人可以開解佢、幫到佢，令佢迷途知返！

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責任編輯：王明芳

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