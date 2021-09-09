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【職業無分貴賤】港男買麵包重遇中同做收銀　怕尷尬沒相認被質疑睇低人

親子 13:14 2021/09/09

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一名港男在麵包店偶遇舊同學做收銀，因怕尷尬沒有相認，被質疑看不起人。

不少人都試過在街上偶遇「神隱」多年的舊同學，你會選擇相認與否？一名港男在討論區發文表示，早前外出買麵包時，發現一名曾淪為廢青的中學同學在該店做收銀員，兩人四目交投後感尷尬，港男最終沒有與舊同學相認，被網民質疑他的行為是狗眼看人低。

該名港男在香港討論區以「買嘢撞到個中學同學返工，我決定唔同佢相認」為題發文，他指該位中學同學以前讀書時性格開朗、成績不錯，老師們都看好他能升讀大學，但他卻於高級程度會考（A-Level）失利，重讀也未能入讀大學，「然後佢就神隱咗」。

高考失利不入大學淪廢青

港男從朋友中聽聞到，舊同學沒有讀書或上班淪為廢青，透過短訊相約他出街也沒有回覆，「所以好快冇晒朋友，大家聚會講起佢都冇人知佢近況。」

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直至最近港男前往探朋友途中，走入一間麵包店買麵包，竟發現該名舊同學在店內任職收銀員，由於對方的模樣及身型沒有大變，故隔著口罩亦能認出他。不過，對方望了他兩眼便很快轉移視線，且港男亦怕尷尬沒有上前相認，惟慶幸他已有工作。

一嚟好耐冇見唔知講咩好，二嚟我估佢都未必想俾人認得出……不過我諗既然佢都有工返，應該都唔會再做返廢青啦……

網民︰可能係太子爺

帖文一出引起網民熱議，不少網民都質疑港男心底裡看不起人，「人哋有返工都算係咁啦，唔好睇低人」，並認為做「收銀冇問題喎」，甚至有人推測舊同學可能是太子爺。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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