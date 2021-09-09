【食用安全】疫情生意減黑心麵檔辣椒油混入罌粟殼　令客人吃上癮增加收入

▲ 江蘇一間麵檔被揭在辣椒油混入罌粟殼， 令客人吃上癮，以此手段招生意。

疫情期間不少食肆也經營困難，近日江蘇一間麵檔被揭在辣椒油混入罌粟殼，令客人吃上癮，以此手段招生意。當地警方已查封涉事店舖，並拘捕店主。

據內媒報道，江蘇連雲港警方8月收到一名市民舉報，指當地一間涼皮店的產品口味異常。該市民最近經常光顧這間麵店，因看到食物安全的宣傳，得知有麻辣燙或會添加含罌粟殼的調味料，以提升味道，故他也懷疑自己經常光顧這間店舖是否如此做。於是他把當時吃剩的涼皮交給警方。

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經檢驗後，警方證實該店售賣的涼皮涼麵確實含有罌粟殼、那可丁等成分。警方到該店全面搜查，發現店內辣椒油含罌粟成分。隨後當局在嫌犯李某家中搜出大量疑似含罌粟成分的辣椒油和粉末，當場檢驗呈陽性，即時扣押。嫌犯李某向警方表示，因疫情期間客人少，難以經營，當聽說在調味料添加罌粟殼可令客人上癮，故他購買了含罌粟殼的調味料，並做成秘製辣椒油，加入涼皮涼麵中。

警方指，辣椒油添加了罌粟殼的粉末，吃起來會更香，涼皮涼麵的味道也較鮮美，但吃後讓令人上癮、危害健康。李某表示，自從在辣椒油加入罌粟殼後，收入增加了，每日盈利約為人民幣800元（約港幣元），比之前多1/3，案發時他已經獲利1.5萬人民幣（約港幣64,405元）。由於涉嫌生產、銷售有毒有害食品，警方已依法處置嫌犯，並查封店舖。

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罌粟可麻醉止痛催眠鎮痙

根據香港浸會大學中醫藥學院的資料，罌粟（Papaver somniferum L.）為一年生或兩年生草本，屬於罌粟科（Papaveraceae） 、罌粟屬（Papaver）。罌粟主要含含多種生物鹼、嗎啡、可待因等成分，有麻醉止痛、催眠鎮痙、止瀉、止咳等功效。

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罌粟殼（Opium Poppy Peel）為果實及種子類，是來自罌粟科植物罌粟（Papaver somniferum L.）的乾燥成熟果殼。罌粟殼性味酸、澀、平，有毒；有斂肺、澀腸、止功效，可用於久咳、久瀉，脫肛，脘腹疼痛。

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責任編輯：羅嘉欣