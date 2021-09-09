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【學業壓力】女中學生學業問題欲輕生　獲好心人勇救︰希望下次見到佢開心

親子 13:14 2021/09/09

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有好心人拯救了一位因學業問題欲輕生的中學生。

師長要關注孩子的學業壓力問題。日前一名網民到學校工作，發現一名女學生在天台石壆欲輕生，在千鈞一髮勇救她，了解到該學生因學業問題一時想不開。為人父母的好心人在網絡分享此經歷，盼父母多留意求學不是求分數，有關帖文引起網民關注，感謝樓主拯救了寶貴的生命。

中學生學習壓力大

昨日（8日），該名網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指出當天在一間中學準備上天台工作，見到一名女學生坐在石壆不斷哭，他叫了一聲妹妹，而她沒理睬，之後發現她一時想不開想輕生。

之後我準備行落樓梯睇吓乜事，就見佢另一隻腳準備跨過石壆，我第一時跳落樓梯攬住佢，問佢做乜事咁傻啊，有乜睇唔開……了解原來又係學業問題。

好心人成功阻止

樓主是父母，坦言自己都有小朋友，明白現時孩子面對的學業壓力真的很大，希望孩子及父母明白︰

但希望你哋明白到自殺唔係解決問題，辦法總比問題多，希望為人父母唔好比壓力自己子女，求學不是求分數。

事後，樓主稱「我能力範圍嘅事情已做了」，已聯絡學校社工，他們承諾會跟進，他亦透過社工幫忙帶一個訊息予小妹妹，「希望下次去呢間學校工作時見到佢開開心心」。樓主感恩當天救了一條生命，但指出為人父母要關心自己子女，祝願大家身體健康、珍惜生命。

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網民感謝拯救寶貴生命

有關帖文引起很多網民關注，感謝樓主好人好事，如「真英雄，感謝你拯救了一條多麼寶貴的生命」、「剛開學沒耐咋，感恩有你救返佢」等，有的更分享相關的看法及經歷，更多留言多下圖︰

    點擊圖片放大
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辦法總比困難多

樓主看了網民留言補充，只想給大家一個訊息，任何事情都沒絕對，自尋短見不是一個解決的方法，受到小小挫折就要了結生命是多麼可惜，無論遇到任何事情，總有解決的方法，睡醒人生另一個開始，要珍惜生命，多些關心身邊的人，世界就自然美好。

求助網站和熱線： 
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288

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責任編輯：王明芳

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