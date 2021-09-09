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【星二代學校】陳柏宇女兒升K1獨自搭校車　Abi轉讀九龍塘抵讀熱門幼稚園

幼稚園 14:14 2021/09/09

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陳柏宇的女兒升上K1，轉讀另一間九龍塘熱門幼稚園。

9月新學年，不少星爸媽都大晒仔女返學照，其中陳柏宇（Jason）與模特兒太太符曉薇（Leanne）日前就分享，女兒陳羿辰（Abigail）升上K1的開學相，看來已轉讀另一間九龍塘熱門幼稚園。Abi大個女獨自搭校車返學，陳柏宇本來擔心囡囡會「喊到豬頭」，結果出乎所料。

Abi升上K1獨自搭校車返學。（IG截圖）

K1新生獨自搭校車

本月25日將3歲的Abi成為幼稚園K1新生，爸媽當然一樣既緊張又期待，Leanne早前在IG表示「Big girl開始返K1」，並上載Abi大個女穿上新校服的相片。近日Jason也在社交媒體指，Abi即將首次獨自搭校車返學︰

我完全想像到佢上校巴嘅時候嗰個情景，佢一定喊到豬頭咁樣，但係其實爸爸先會係最心痛嗰個……

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不過，Jason其後更新，Abi上校車的時候無喊。Leanne亦分享了囡囡落校車的相片，表示：

出門口唔記得同佢去廁所，坐咁耐車一定好急，母親擔心。

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全年學費不到2千元

Abi去年N班時就讀浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園，現在升上K1校服已不一樣，據悉她已轉讀位於九龍塘的香港創價幼稚園（下稱創價）。創價是少數位於九龍塘名校區，而參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園，2021-22年度扣除政府資助後，全年學費僅$1,793。

創價實行3個班主任制，師生比例為1:8。學校主張先建立幼兒聽說讀的能力和興趣，豐富幼兒生活經歷，打好自學基礎，各班老師會策劃不同的創意主題活動，讓學生在動手中學習。

香港創價幼稚園2021-22年度學費僅$1,793。（香港經濟日報資料圖片）

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一輪面試見家長小朋友

校方每年都收到4000多份申請表，K1學額約180個。根據過往的面試方式，學校只設一輪面試，由兩名老師接見家長和小朋友。面試分為兩部分，首部分會觀察孩子的能力，包括拼圖遊戲和看圖講故事等，圖畫主要是公園、超市等生活化場景，老師會問孩子在圖畫中見到甚麼人、或那些人在做甚麼等，藉以了解孩子的小肌肉發展和語言能力。

第二部分是與家長面談，了解家長的教育理念和對子女的期望。小朋友與家長的面試各佔一半分數。校方期望家長信任小朋友，讓他們安心與老師傾談，孩子的禮貌、自理能力是考慮因素，面試過程中所見到的親子關係亦會作為收生參考。

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責任編輯：王明芳

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