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【幫緊你應援團】MIRROR隊長Lokman與岑樂怡齊出動　助玻璃骨女生達成願望見偶像Ian

娛樂 15:33 2021/09/09

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Lokman與岑樂怡助玻璃骨女生達成願望見偶像Ian。

ViuTV節目《幫緊你應援團》由MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，於節目中接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上一些暖意。

今晚（9月9日）播出的《幫緊你應援團》，Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症（俗稱玻璃骨）的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像Ian（陳卓賢）的願望。斌琳講過最喜歡Ian的笑容夠陽光及溫暖，唱歌亦好聽。

Lokman覺得Cami及斌琳這對好朋友的關係很難得，在能力範圍裡盡力幫忙，所以他親自跟Ian及經理人講，終於可以促成這件美事。

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製作組先安排阿妹與Cami與斌琳去愉景灣閒逛，而另一邊廂Lokman則與Ian準備驚喜現身。

斌琳見到偶像Ian，心情非常激動，而Ian亦親自寫了張心意卡送給斌琳，不過怕羞的他叫斌琳回家才閱讀心意卡所寫的內容。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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