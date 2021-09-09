【七公主】林夏薇道別愛貓劇情平台總收視25.1點　第7位公主竟是丁子朗？

▲ 《七公主》

陳維冠（Joe）監製劇集《七公主》收視節節上升，上周顧語嫣（林夏薇飾）痛別愛貓阿懵的第17集更傳來好消息，7天跨平台總收視達25.1點，網民紛紛留言認為阿懵功不可沒。

向來愛錫動物的薇薇，似乎亦不捨阿懵，在IG留言「阿懵，媽媽永遠愛你」的同時，更上載阿懵版的《因為有你》MV作「悼念」。

▲ 《因為有你》原本是薇薇創作給愛犬「金豬」的歌曲，內裏充滿了主人對寵物無盡的愛，感染力強。

薇薇演出感人

由於整個MV都充斥著阿懵的可愛樣及語嫣與其相處的溫馨畫面，感染力極強，不少網民看畢均留言表示感動：「喜歡語嫣跟阿懵的互動，很有愛」、「阿懵離世的那一集，我哭了很多遍。」、「從發現阿懵生病到阿懵病危離世，我的眼淚都沒停止過。」更有網民留言著薇薇不要太傷心。

對於與阿懵的互動如此贏盡民心，薇薇受訪時感謝所有支持她和阿懵的粉絲；專誠找人幫忙剪輯阿懵「悼念」MV的她，談到與阿懵的合作時，笑言其實「很棘手」：「我自己初頭都驚難配合，一開始阿懵都好驚，拍攝現場好多人、好多機器佢會好緊張，成日會走咗去唔畀抱，外景熱阿懵又會炆憎，都有啲棘手。」

幸好薇薇本身有養開狗，知道要用耐性去打開與阿懵的相處之門：「好多時拍喊戲，佢唔畀抱又走咗去，要不停再嚟過，可能佢感受到嗰種負能量想匿埋…你要讚佢，獎勵佢食嘢，我經常唔使拍嘢時會走去同佢玩，得閒抱吓佢，等佢熟悉我嘅味道同感覺，畀佢感受到愛就自然會相處得好好。」

由於投放了很多情感，薇薇指每次翻看與阿懵的對手戲時，也會忍不住落淚。

▲ 丁子朗的表情似有玄機，難道七公主身份暗藏變數？

第七位公主現身

昨晚（9月8日）第七公主身份揭曉，答案是來自韓國的宋允基（丁子朗）；未知是否之前被Fake心理陰影太大，很多網民對於宋允基「公主」身份竟半信半疑：「有驚喜喎！7公主有男細佬」、「懷疑係假冒」、「我都覺得宋基係假冒，劉丹想搵番個女，應該唔會係假」、「我覺得未必係真，有可能係隱藏咗個陰謀」、「真係有七皇弟？」、「或者最後一集尾才爆出多個公主」。

此外，更有人懷疑飾演卓美雅（劉佩玥飾）男友的謝東閔才是七公主，真係「創作力量同幻想會嚇你一跳」。

▲ 細細粒（陳嘉佳）的出現，增加網民對七公主真實成員身份的懷疑。

對於網民滿腦疑問，監製Joe受訪時賣關子謂：「終極答案喺最後一集就會揭曉！」

此外，Joe又呼籲《七公主》迷萬勿錯過星期五播出的第25集：「嗰集會有一個好大嘅轉折位，會影響晒黃翠如、陳曉華、高海寧同江嘉敏四個人之間嘅關係。」

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