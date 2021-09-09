【心靈健康】青年廣場9月份推「Chur夠未!」體驗　特設心靈治療工作坊+小遊戲舒緩情緒

▲ 青年廣場將於9月份推「Chur夠未!」體驗。（圖片由青年廣場提供）

青年廣場將於9月份推出「Chur夠未!」體驗讓公眾參與，特設工作坊及遊戲，藉以喚起公眾對心靈健康的關注，帶出正向思維。

「Chur」漸成生活常態

「Chur」(讀音︰coe2 )是近年本地青年人的潮語，亦代表了香港人事事講求效率的狀況。無論是打工仔或學生、旅行或運動，無時無刻都希望「Chur」到盡，可見那份急速節奏及令人透不過氣的壓迫感，已漸漸成為一種生活常態。

透過參與「Chur夠未!」體驗，公眾能將「Chur」的忙碌和壓力等情緒，一併轉化為正面的能量，重新調整生活的節奏。熱愛藝術或注重心靈健康的大家都可報名參加。

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「Chur夠未!」體驗

體驗將分為兩部分舉行，第一部分於9月5日至13日在Y劇場舉行，第二部分於9月16日至28日在Y展覽平台舉行。

是次體驗邀得多位青年藝術家進行策劃及參展，他們以都市人每天生活的切身感受作為創作靈感，透過觀察香港人微不足道的日常對話、都市人的心理變化、內心的深度對話以及日常生活帶來的壓力，繼而轉化其感想為藝術作品，冀引起大家關注城市裏的大小故事。

參展作品及參展人簡介將陸續於青年廣場網頁及社交平台，包括Facebook及Instagram上發佈，敬請密切留意﹗

除作品展覽外，「Chur夠未!」體驗亦設有不同的活動區及工作坊，透過不同類型的活動及心靈治療工作坊，讓參加者能放鬆心情，舒緩情緒；場內同時設虛擬實景(VR)體驗區，以及趣味互動小遊戲等，讓參觀者一邊欣賞藝術作品，一邊學習自我放鬆技巧。

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「Chur夠未!」體驗詳情：

參加方法︰歡迎網上預約或親臨現場進行登記。

網上預約︰由即日起開始接受網上預約，有興趣人士可登入青年廣場活動連結填寫報名表格。

活動連結請【按此】

工作坊報名連結請【按此】

語言︰廣東話

入場費︰全免

第一部分：

日期：2021年9月5日至13日

時間：中午12時正至晚上9時正

地點：青年廣場2樓Y劇場

第二部分：

日期：2021年9月16日至28日

時間：中午12時正至晚上9時正

地點：青年廣場Y展覽平台

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責任編輯：王芷瑩